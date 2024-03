Lindau: Mit stimmungsvoller Abschlussfeier das Kapitel 2023/2024 geschlossen

Lindau. (EVL) Mit einer sehr stimmungsvollen Feier und so vielen Gästen wie noch nie haben die EV Lindau Islanders das Kapitel Eishockey-Oberliga 2023/2024 abgeschlossen....

Im Mittelpunkt des Treffens von Fans, Sponsoren, Gönner, Presse, Eismeister, Staff- und Vereinsmitglieder des EV Lindau stand ein kurzweiliger Rückblick auf die Aufs und Abs der abgelaufenen Saison, ein interessanter Ausblick auf die Zukunft und die allseits beliebte Trikotversteigerung.

Mit Alexander Dosch verabschiedeten die Islanders einen Spieler, der in den vergangenen Saisons häufig das Spiel der Islanders geprägt hatte. Der heute 22 Jahre alte Stürmer kam vor zwei Jahren mit Vincenz Mayer und Eric Bergen aus Ravensburg. Ziel war es damals, noch einmal in die DEL2 zurückkehren zu können. Dank seinen starken Leistungen in Lindau winkt nun ein Vertrag in der zweithöchsten Liga in Deutschland. Zudem verabschiedeten die Lindauer auch noch den scheidenden Headcoach John Sicinski, der sich nach anderthalb Jahren am Bodensee zur kommenden Saison einem anderen Oberligaclub anschließen wird und künftig nur noch als Gästecoach ins Lindauer Eichwald kommen wird.

Dem EVL erhalten bleibt dagegen der junge und talentierte Goalie Dieter Geidl, der seinen Vertrag in Lindau verlängerte. Diese Verlängerung wurde unter großem Jubel auf der Saisonabschlussfeier verkündet. Geidl war 2022 mit Förderlizenz erstmals zu den Islanders gekommen und hatte in der nun abgelaufenen Saison 39 Hauptrundenpartien für den EVL bestritten. Vor Geidl hatten bereits Verteidiger Patrick Raaf-Effertz, sowie die Stürmer Andreas Farny und Nicolas Strodel ihre Verträge verlängert. Bestehende Vertragsverhältnisse weisen die Stürmer Vincenz Mayer und Adriano Carciola auf. Damit stehen bereits sechs Akteure für die Saison 2024/2025 bei den Inselstädtern unter Vertrag.

Das Highlight des Abends war dann die so beliebte Trikotversteigerung der Match-Worn-Trikots der Oberligamannschaft. Hierbei gab es einen tollen vierstelligen Betrag und mit über 4000 Euro auch eine Rekordsumme in die Kasse des EVL-Nachwuchses. Das Höchstgebot von 400 Euro erzielte „Auktionator“ Seba Schwarzbart für das Trikot von Goalie Dieter Geidl, das Jersey von Stürmer Damian Schneider folgte mit 350 € knapp dahinter.

Im Anschluss an die Versteigerung ließen Spieler, Verantwortliche, Gönner, Fans und alle weiteren Gäste den Abend fröhlich bei vielen Gesprächen rund um den EVL ausklingen.