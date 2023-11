Ligaprimus Weiden zu Gast in der BPM-Arena â€“ Sonntag Derby in Memmingen

Artikel anhören Lindau. (EVL) Mit dem Selbstbewusstsein eines Sechs-Punkte Wochenendes geht es für die EV Lindau Islanders gegen zwei Topteams der Liga: Am Freitag...

Artikel anhören Artikel anhören

Lindau. (EVL) Mit dem Selbstbewusstsein eines Sechs-Punkte Wochenendes geht es für die EV Lindau Islanders gegen zwei Topteams der Liga: Am Freitag (10. November / 19:30 Uhr) kommt es in der BPM-Arena zum Aufeinandertreffen mit der exzellent besetzten Mannschaft und dem klaren Aufstiegsfavoriten, den Blue Devils Weiden.

Am Sonntag (12. November / 18:30 Uhr) geht es für die Islanders dann noch zum Abschluss des Wochenendes nach Memmingen. Dort steht das zweite Derby gegen die Indians an. Live können die Spiele auch wieder kostenpflichtig auf SpradeTV verfolgt werden.

Einfach ist anders, aber man wächst an seinen Aufgaben und Herausforderungen. Genau so werden die Lindauer auch ins kommende Wochenende gehen. Mit den Blue Devils Weiden wird dabei der unangefochtene Tabellenführer am Freitag erstmals in der BPM-Arena aufschlagen. Mit der Ausbeute von 12 Siegen und nur einer Niederlage reisen die Oberpfälzer an den Bodensee. Die einzige Niederlage mussten die Devils bisher beim Tabellenzweiten aus Deggendorf einstecken, welche die Islanders zu Hause ein einem furiosen Spiel mit 7:4 schlagen konnten. Wie gegen Deggendorf und auch beim ersten Spiel in Weiden wird wieder eine kompakte Defensive entscheidend sein. Denn in Weiden gelang es den Inselstädtern das Spiel bis in die 58. Minute offen zu halten, obwohl gleich vier namhafte Akteure krankheitsbedingt ausgefallen waren. Die Devils konnten erst in den letzten zwei Minuten das Spiel endgültig für sich entscheiden, als sie im Powerplay und mit gezogenem Dieter Geidl letztendlich mit einem Doppelschlag noch auf 2:5 aus Lindauer Sicht stellten.

Genau hier wird EVL-Headcoach John Sicinski in der Vorbereitung auf das Spiel gegen die Blue Devils auch wieder ansetzen. Aus einer gutstehenden Defensive heraus Nadelstiche setzen und dann eiskalt zuschlagen. Das Wichtigste wird dabei vor allem sein, von der Strafbank fernzubleiben. Wenn dies gelingt, könnten die Islanders womöglich gegen das vom ehemaligen Lindauer Bayernliga-Meistercoach Sebastian Buchwieser trainierten Team den ein oder anderen Punkt am Bodensee behalten.

Von den Islanders wird also mindestens 60 Minuten volle Konzentration gefordert sein, um dem haushohen Favoriten ein Bein stellen zu können. Verstecken werden sich die Islanders mit dem frischgetankten Selbstbewusstsein aus dem Sechs-Punkte-Wochenende aber sicher nicht. Auch hofft man im Lager der Lindauer auch wieder auf zahlreiche Fans und Zuschauer, die gegen einen solchen Topgegner das Zünglein an der Waage sein könnten.

Nicht weniger attraktiv und schwer wird das Auswärtsspiel der Islanders am Sonntag. Denn dann geht es zum zweiten Derby an den Hühnerberg. Wie vor rund zwei Wochen wird es wieder heiß hergehen. Dort mussten sich die Lindauer am Ende zwar mit 4:6 geschlagen geben, der Spielverlauf war aber entsprechend wild. Die Islanders konnten zwei Führungen der Indians jeweils schnell ausgleichen, ehe Memmingen nach der ersten Pause mit zwei weiteren Toren vorlegte. Die Lindauer aber gaben zu keinem Zeitpunkt der Partie auf, blieben dran und belohnten sich kurz vor der zweiten Pause mit dem Anschluss durch Andreas Farny. Als man im letzten Drittel am Ausgleich schnupperte, unterlief den Islanders mit einer Strafe der Fehler, die Indians so wieder ins Spiel zu holen. Das topbesetzte Team nutze dies dann zum erneuten Zwei Tore-Vorsprung. Selbst dann gaben die Islanders aber nicht auf und kamen im Powerplay durch Carciola noch einmal zum Anschluss.

Mit vollem Einsatz waren die Lindauer drauf und dran den dann verdienten Ausgleich herzustellen und verpassten diesen mehrmals nur ganz knapp oder Leon Meder im Tor der Indians hatte noch etwas dagegen. Mit vollem Risiko bei den Islanders und mit gezogenem Goalie Dieter Geidl, trafen die Memminger fünf Sekunden vor Schluss mit einem Empty-Net Treffer zum Endstand von 6:4.

Langes abtasten wird es daher auch am Sonntag in Memmingen nicht geben, zu bedeutsam ist für beide Mannschaften und ihre Fans diese Partie. Die Lindauer müssen auch hier aus einer gutstehenden Defensive heraus Nadelstiche setzen und diese dann auch eiskalt verwerten. Es werden sicher auch wieder zahlreiche Lindauer Fans und Zuschauer an den Hühnerberg reisen und das Team der Islanders unterstützen. Einem heißen Fight im Derby steht somit nicht im Wege.

Da das Interesse und die Fragen zum Gesundheitszustand von Walker Sommer, nach seiner erlittenen Verletzung im Spiel gegen Tölz, groß und zahlreich sind, können die Islanders aktuell folgendes mitteilen: Bei Walker Sommer ist nichts gebrochen, aber er wird – so der aktuelle Stand – für die beiden Spiele am Wochenende sowie am Dienstag zu Hause gegen Peiting ausfallen. Es stehen noch weitere Untersuchungen an, die das genaue Verletzungsbild zeigen sollen. Bei den Islanders und in deren Umfeld hofft man, dass dort keine schwerwiegenden Verletzungen entdeckt werden und der US-Amerikaner womöglich schon bald wieder auf dem Eis stehen kann.

6584 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten