Weitere Personalentscheidungen bei den Starbulls Rosenheim

Rosenheim. (PM Starbulls) Oskar Autio besetzt weiterhin die Goalie Position. Reid Duke, Chris Dodero und Bastian Eckl verlassen die Starbulls Rosenheim. Die drei Stürmer...

Rosenheim. (PM Starbulls) Oskar Autio besetzt weiterhin die Goalie Position.

Reid Duke, Chris Dodero und Bastian Eckl verlassen die Starbulls Rosenheim.

Die drei Stürmer werden kommende Saison nicht mehr für die Grün-Weißen auflaufen.

Neben dem Abgang von Sebastian Streu gibt es weiter viel Bewegung im Kader der Starbulls Rosenheim. Mit Oskar Autio, welcher Anfang Februar das Team der Starbulls Rosenheim im Tor verstärkte, wurde der Vertrag um eine weitere Saison verlängert.

Der 24-jährige Goalie überzeugte ab Spiel eins im Tor der Rosenheimer und brachte mit seiner Fangquote von 0,919 % aus sieben Spielen Sicherheit in die Defensive. Mit der Vertragsverlängerung mit Autio ist auch der vierte Kontingentspieler der Rosenheimer gefunden und mit Hanna, Stretch, Sarault und eben Oskar Autio alle Kontingentstellen besetzt.

„Oskar ist jemand, den du in deiner Kabine haben willst“

Starbulls-Vorstand Christian Hötzendorfer ist erfreut über den Verbleib Autios an der Mangfall: „Oskar war aus allen Kandidaten, mit denen wir uns im Januar der vergangenen Saison beschäftigt hatten, der jüngste und sicher derjenige mit dem meisten Potenial. Bei den Analysen überzeugte uns Oskars Agilität sowie seine Stabilität und Ruhe. Über seine Persönlichkeit und Charakter hörten wir nur Gutes, was er auch ab Tag eins in Rosenheim bestätigte. Abschließend verrät Hötzendorfer noch, wie es zur Vertragsverlängerung kam: „Das hat nicht lange gedauert und das ist gleichzeitig das Schöne an dieser Verpflichtung und Oskar als Typ: Das Rosenheimer Umfeld, die Fans, die Stadt, da waren wir uns nach zwei Telefonaten einig. Der hat richtig Lust auf unseren Club und wir auf ihn.“

Autio bleibt, drei Spieler gehen

Durch die Verlängerung mit Autio steht auch fest, dass Duke und Dodero die Starbulls Rosenheim verlassen werden. Neben den beiden Kontingentspieler von letzter Saison wird auch Bastian Eckl in der nächsten Spielzeit nicht mehr für die Grün-Weißen auflaufen.

Reid Duke absolvierte für die Starbulls 42 Spiele und hat mit 25 Toren und 21 Assists insgesamt 46 Scorerpunkte erreicht. Damit war Duke lange Zeit während der Saison Top Scorer bei den Starbulls.

Ein weiterer Stürmer, welchen die Starbulls verabschieden werden, ist Chris Dodero. Der 27-jährige Stürmer aus den Vereinigten Staaten, welcher erst Ende November nach Rosenheim gekommen ist, erzielte in 31 Spielen elf Tore und 15 Vorlagen und sammelte damit insgesamt 26 Scorerpunkte.

Zudem wird auch Bastian Eckl die Starbulls Rosenheim verlassen. Eckl erzielte in 47 Spielen insgesamt fünf Tore und sechs Assists und brachte es somit auf insgesamt elf Scorerpunkte

Die Starbulls bedanken sich bei allen drei Spielern für ihren starken Einsatz in Rosenheim und verabschieden sich schweren Herzens von den drei Stürmern. Für ihre Zukunft wünschen wir ihnen dennoch viel Erfolg und alles Gute.