Matthieu Desautels besetzt die dritte Kontingentstelle der EV Lindau Islanders

Lindau. (EVL) Die Kaderplanung der EV Lindau Islanders befindet sich auf der Zielgeraden.

Mit dem Kanadier Mattieu Desautels besetzen die Islanders gut drei Monate vor dem Saisonstart in die Oberliga Süd Saison nun auch die dritte Kontingentstelle. Der Verteidiger kommt vom HC Varese aus der zweiten italienischen Liga nach Lindau an den Bodensee und wird bei Inselstädtern mit der Nummer 7 auf das Eis gehen „Bei der letzten Importstelle wollten wir einen rechtsschießenden und spielstarken Verteidiger. Diesen haben wir mit Desautels gefunden“, so der Sportliche Leiter Milo Markovic und ergänzt noch: „Matthieu ist schlittschuhläuferisch gut ausgebildet und jemand, der im Powerplay die Fäden ziehen kann.“

Matthieu Desautels, der Wert darauf legt, dass sein Vorname mit Doppel-t geschrieben wird, ist in Green Valley in der kanadischen Provinz Ontario geboren. Green Valley liegt zwischen den NHL Eishockey-Hochburgen Montreal und Ottawa. Die EV Lindau Islanders sind nach Straßburg (Frankreich) und Varese (Italien) nun die dritte Überseestation des 28 Jahre alten Verteidigers. Zuvor spielte der robuste Abwehrspieler, ausschließlich in seiner kanadischen Heimat. In Frankreich bei Straßburg in der zweiten französischen Liga musste der Verteidiger erst einmal in Europa ankommen, schaffte aber in 27 Spielen auch gute 27 Scorerpunkte (6 Tore / 21 Assists). In der abgelaufenen Saison 2022/2023 beim HC Varese in Italiens zweiter Liga war er dann im zweiten Überseejahr noch erfolgreicher. In 40 Partien erzielte Desautels 14 Tore und steuerte 28 Assists bei und war drittbester Scorer seines Teams und in den Top-15 der Liga.

In der Defensive wird der Kanadier, 1,83 Meter groß und 90 Kilo schwer, für seine Körperlichkeit in Verbindung mit guten technischen Fähigkeiten geschätzt, aber er wird auch als Verteidiger beschrieben, der das Powerplay einleiten kann und über einen guten Schuss aus der Distanz verfügt. Seine Spielweise, auch mal offensiv zu agieren, wird für das Trainerteam um Headcoach Jon Sicinski gerade in den Powerplays von Vorteil sein, um entsprechende Spielzüge und Formationen einzustudieren.

Im Lager der Lindauer hofft man darauf, dass sich der kanadische Verteidiger schnell in Deutschlands dritthöchster Profiliga und mit der größeren Spielfläche zurecht findet und seine Stärken voll ausspielen kann. Matthieu Desautels freut sich indes schon sehr auf seine Aufgabe bei den EV Lindau Islanders: „Ich habe mich für die Islanders entschieden, weil ich nach einer neuen Herausforderung in meiner Eishockeykarriere gesucht habe und gleich eine gute Verbindung zu John Sicinski und Milo Markovic gespürt habe. Ich freue mich darauf, das Team und die Fans kennenzulernen und werde mein Bestes geben, um dem Team zum Erfolg zu verhelfen!“

Mit dem Transfer von Matthieu Desautels ist nun auch klar, dass es für Skylar Pacheco am Bodensee nicht über die Saison hinaus weitergeht. Für seinen Einsatz im Trikot der Islanders bedanken sich die Verantwortliche beim Kanadier und wünschen ihm nur das Beste für seine sportliche und private Zukunft.

Kaderstatus 2023|2024 zum 23.06.2023

Tor: Dieter Geidl (Neu: ESV Kaufbeuren), Dominik Hattler (Vertrag verlängert)

Verteidigung: Eric Bergen (Vertrag verlängert), Matthieu Desautels (Neu: HC Varese/ITA) Raphael Grünholz (Vertrag verlängert), Maximilian Miller (Neu: Höchstadt Alligators) Patrick Raaf-Effertz (Vertrag verlängert), Daniel Stiefenhofer (Vertrag verlängert), Robin Wucher (Vertrag verlängert)

Sturm: Alexander Dosch (Vertrag verlängert), Andreas Farny (Vertrag verlängert), Marc Hofmann (Vertrag verlängert), Zach Kaiser (Neu: Trois-Riviéres Lions (CAN)), Vincenz Mayer, Damian Schneider, Walker Sommer (Neu: HC Landsberg Riverkings), Nicolas Strodel (Neu: HC Landsberg Riverkings), Corvin Wucher (Vertrag verlängert), Marvin Wucher (Vertrag verlängert)

Trainer: John Sicinski (Vertrag verlängert)

