Lechbruck: Dem Topfavoriten alles abverlangt â€“ Am Sonntag gegen Bad Aibling

Lechbruck. (PM ERC) Trotz der zahlreichen Ausfälle, hat der ERC Lechbruck dem Tabellenführer Wanderers Germering, durch eine starke kämpferische Leistung die Stirn geboten.

Bei der 3:6-Niederlage im Lechparkstadion gab Neuzugang David Hornak seinen Einstand im ERC-Trikot und Sammy Wörle half in der Verteidigung aus. Am Sonntag um 17 Uhr steht nun das wichtige Heimspiel gegen den EHC Bad Aibling auf dem Programm.

ERC-Trainer Jörg Peters war erneut dazu gezwungen, die Reihen umzustellen. Doch im Gegensatz zum Spiel gegen den EV Pfronten, steckte sein Team gegen Germering die Ausfälle diesmal gut weg und zeigte sich über das gesamte Spiel als hartnäckiger Gegner auf Augenhöhe. So kam der Tabellenführer im ersten Drittel nicht wie gewohnt zur Entfaltung und auch der ERC konnte gute Torchancen kreieren. Den ersten Treffer erzielten allerdings die Gäste in der 17. Minute durch Dennis Sturm. Mit einem 0:1-Rückstand ging der ERC in die Drittelpause.

Im zweiten Durchgang kamen die Münchener Vorstädter etwas besser zurecht und erhöhten das Tempo. Daniel Menge erzielte in der 24. Minute mit einem platzierten Handgelenkschuss das 2:0 für die Wanderers. Dann kam eine Phase, in der sich die Lecher durch vier Strafzeiten selbst etwas den Wind aus den Segeln nahmen. Germering nutzte das in der 33. Minute durch Nico Rossi und in der 36. Minute durch Michael Fischer zum 0:4. Doch die Flößer steckten zu keiner Sekunde auf und hielten weiter gut dagegen. In der 39. Minute erkämpfte sich Marcus Köpf auf Höhe der Mittellinie den Puck und zog allein auf das Tor von Daniel Schmidt. Diesem ließ er keine Chance und schon stand es 1:4 aus Sicht der Hausherren.

Im letzten Drittel wurde der ERC gleich kalt erwischt, als Quirin Reichel nach 14 Sekunden ein Überzahlspiel der Gäste zum 1:5 nutzte. Doch die Lecher antworteten prompt: In Unterzahl schnappte sich Marcus Köpf in der 42. Minute die Scheibe und spielte steil auf David Hornak, welcher sich die Chance auf seinen ersten Treffer für den ERC nicht nehmen ließ und eiskalt zum 2:5 verkürzte. Lechbruck nun im Aufwind erspielte sich mehrere gute Chancen, scheiterte zunächst aber wiederholt am Aluminium. Dann aber der 3:5-Anschlusstreffer durch Christoph Pfeiffer (Fabian Bacz, Patrick Völk) in der 55. Minute und es kam noch einmal Spannung auf im Lechpark. In der 58. Minute die Flößer erneut in Unterzahl, zunächst ein Pfostentreffer des ERC und im Gegenzug der Konter, bei dem Dennis Sturm den Deckel drauf machte und zum 3:6-Endstand einnetzte.

Trotz der Niederlage gegen eine Landesliga-Topmannschaft war man nach dem Spiel im Lager des ERC recht zufrieden. Die dezimierte Mannschaft von Trainer Jörg Peters hat Charakter bewiesen und starke Gegenwehr geleistet.

Mit der gleichen Einstellung müssen die Lecher am Sonntag gegen das Tabellenschlusslicht EHC Bad Aibling aufs Eis gehen. Will man den vierten Platz verteidigen, dann muss gegen die Mannschaft aus dem Mangfalltal gewonnen werden. Spielbeginn im Lechparkstadion ist um 17 Uhr.

Der EHC Bad Aibling ist mit dem Saisonziel gestartet, die Aufstiegsrunde zur Bayernliga zu erreichen. Die Mannschaft von Trainer Stephan Merke ist eingespielt. Der Kern des Teams stammt aus dem eigenen Nachwuchs, ergänzt durch Spieler u.a. aus der Talentschmiede Rosenheim und durch Förderlizenzen des Bayernliga-Spitzenteams EHC Klostersee. Auf dem Papier ist diese Mannschaft brandgefährlich, dennoch steht bislang der enttäuschende letzte Platz zu buche. Diese Woche vermeldeten die Aibdogs die Rückkehr ihres langjährigen Topscorers Tobias Flach, der die Torgefahr verstärken soll und als Lichtblick im Kampf gegen den Abstieg in Bad Aibling gilt. Das Hinspiel gewannen die Lecher mit 4:1.

Für die Flößer hat sich der Druck nach den letzten Ergebnissen erhöht. Mittlerweile ist klar, dass im Fernduell gegen den EV Fürstenfeldbruck der vierte Platz erkämpft werden muss. Und dafür muss am Sonntag gegen Bad Aibling ein Sieg her, was sicherlich ein hartes Stück Arbeit werden wird.

ERC-Trainer Jörg Peters: „Wir wissen um was es geht und entsprechend wird die Mannschaft eingestellt sein. Wir werden die Aibdogs nicht unterschätzen und alles tun, damit die drei Punkte im Lechpark bleiben.“

Online-Vorverkauf: https://erclechbruck.de/tickets

Auf 25% der Kapazitätsauslastung begrenzt: max. 250 Zuschauer

2G-Regelung (kein Testnachweis erforderlich)

Zuschauer haben mit der 2G-Regelung Zutritt zu Heimspielen im Lechparkstadion. Somit entfällt der zusätzliche Testnachweis, es wird auch keine Teststation vor dem Stadion mehr benötigt. Geimpfte und Genesene erlangen somit Zutritt zum Stadion, ebenso Kinder die noch nicht älter als zwölf Jahre und drei Monate sind bzw. Schülerinnen und Schüler bis 17 Jahren mit regelmäßigen Schultestungen (gültig auch in den Ferien!).

Im Lechparkstadion gilt Maskenpflicht.

Spielstatistik:

ERC Lechbruck – Wanderers Germering 3:6 (0:1; 1:3;2:2)

Torfolge:

0:1 (16:46) Dennis Sturm (Andreas Schmelcher, Michael Fischer)

0:2 (23:35) Daniel Menge

0:3 (32:20) Nico Rossi (Dominik Schulz, Marcus Mooseder) 5-4 PPG

0:4 (35:32) Michael Fischer (Christian Czaika)

1:4 (38:40) Marcus Köpf

1:5 (40:14) Quirin Reichel (Dominik Schulz, Nico Rossi) 5-4 PPG

2:5 (41:21) David Hornak (Marcus Köpf) 4-5 SHG

3:5 (54:01) Christoph Pfeiffer (Fabian Bacz, Patrick Völk)

3:6 (57:12) Dennis Sturm (Maximilian Raß) 5-4 PPG

Strafzeiten:

ERC: 12

EVG: 8