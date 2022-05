Laurin Braun erhÃ¤lt Zweijahresvertrag bei den Grizzlys

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg können ihren zweiten Neuzugang für die kommende Saison verkünden. Mit Laurin Braun wechselt ein ligaerfahrener Stürmer an die...

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg können ihren zweiten Neuzugang für die kommende Saison verkünden.

Mit Laurin Braun wechselt ein ligaerfahrener Stürmer an die Aller und erhält einen Zweijahresvertrag.

Mit der Empfehlung von 585 Partien (78 Tore, 139 Assists) in der PENNY DEL und stolzen drei Meistertiteln wird der gebürtige Lampertheimer in die Autostadt kommen. Nach der Ausbildung in der Nachwuchsabteilung der Eisbären Berlin erarbeitete sich der 1,79 Meter große Linksschütze einen Platz im Profikader der Hauptstädter und feierte dabei drei Meisterschaften sowie den Gewinn der European Trophy, dem Vorgänger der Champions Hockey League. Über die weiteren Stationen Ingolstadt und Krefeld führt ihn der Weg nun zu den Grizzlys, bei denen er einen Zweijahresvertrag erhalten wird.

Laurin Braun wird zur Saisonvorbereitung im Mai in Wolfsburg erwartet und künftig die Trikotnummer 18 tragen.

„Nach dem angekündigten Karriereende von Sebastian Furchner wollten wir unbedingt einen deutschen Spieler verpflichten, der eine gewisse Erfahrung hat. Mit Laurin haben wir hier den perfekten Spieler gefunden. Er kann mit seiner Routine eigentlich alle Positionen im Sturm spielen und in allen Spielsituationen eingesetzt werden.

Laurin hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Führungsspieler entwickelt und ist ein echter Teamplayer – genau das, was wir gesucht haben“, so Grizzlys- Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz-Fliegauf.

Der aktuelle Kader für die Saison 2022-2023

Torhüter: #1 Dustin Strahlmeier, #34 Chet Pickard

Verteidiger: #5 Björn Krupp, #7 Dominik Bittner, #8 Jordan Murray (AL), #12 Armin Wurm, #24 Janik Möser, #41 Steven Raabe, #55 Ryan Button

Stürmer: #11 Trevor Mingoia (AL), #13 Lucas Dumont, #18 Laurin Braun, #23 Gerrit Fauser, #25 Darren Archibald (AL), #27 Thomas Reichel, #63 Luis Schinko, #93 Spencer Machacek (AL), #95 Fabio Pfohl