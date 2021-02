Laurin Braun und Leon Niederberger verlÃ¤ngern mit den Krefeld Pinguinen

Krefeld. (PM Pinguine) Bei der Planung für die nächste Saison sind die Krefeld Pinguine einen großen Schritt weitergekommen. Mit Laurin Braun und Leon Niederberger...

Mit Laurin Braun und Leon Niederberger können wir zwei etablierte PENNY DEL-Spieler für die nächsten zwei Jahre an den Verein binden können.

Braun spielt derzeit seine zweite Saison in schwarz-gelb. Der 30-jährige Lampertheimer kommt auf 62 Spiele (14 Tore, 18 Assists), trägt diese Saison das „A“ als Co-Kapitän hinter Martin Schymainski und gilt als Führungsspieler in der Kabine.

Niederberger verlängert seinen Vertrag mit Krefeld bereits nach einer Spielzeit in der Seidenstadt. Der von der Düsseldorfer EG zu uns gewechselte 25-jährige Stürmer ist aber dank insgesamt 135 Einsätzen in der PENNY DEL bereits ein sehr erfahrener Spieler in Deutschlands höchster Spielklasse.

Sergey Saveljev: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir mit Laurin Braun und Leon Niederberger verlängern konnten. Beide sind für den Zusammenhalt in der Kabine enorm wichtig und bringen die nötige Erfahrung in die Mannschaft, die wir brauchen, um unsere jungen Spieler auszubilden.