Lakers: Valentin Hofer kommt, Janis Embacher im erweiterten Kader

Rapperswil. (PM Lakers) Die Lakers bauen weiter auf junge Spieler und eigene Talente. Nachwuchsspieler Janis Embacher zählt in der nächsten Saison zum erweiterten Kader,...

Rapperswil. (PM Lakers) Die Lakers bauen weiter auf junge Spieler und eigene Talente.

Nachwuchsspieler Janis Embacher zählt in der nächsten Saison zum erweiterten Kader, Valentin Hofer kommt von Ambrì zum SCRJ.

Hofer stammt aus dem Nachwuchs des EV Zug und spielte die letzten beiden Jahre beim HC Ambrì-Piotta. In der abgelaufenen Saison kam er auf 15 Spiele für die Leventiner (1 Tor, 1 Assist) und 24 Spiele für die Bellinzona Rockets in der Swiss League (9 Tore, 8 Assists). Der 22-jährige Stürmer war in allen Schweizer Nachwuchs-Auswahlen und nahm 2021 auch an der U20-WM teil. Valentin Hofer unterschrieb bei den Lakers einen Vertrag für die Saison 2024/25 mit Option auf zwei weitere Jahre.

Der 18-jährige Janis Embacher stammt ursprünglich aus Wetzikon, spielt aber bereits seit 2017 im Nachwuchs der Lakers. Seinen ersten Einsatz in der ersten Mannschaft absolvierte der Stürmer in der Saison 2022/23 in der Champions Hockey League. In der abgelaufenen Saison kam er zu zwei Teileinsätzen in der NL-Meisterschaft. Ausserdem bestritt Embacher 20 Partien für das Partnerteam Winterthur in der Swiss League (8 Assists) sowie 31 Spiele für die U20-Elit der Lakers (16 Tore, 14 Assists). Seit der U16 kommt Janis auch regelmässig in den Schweizer Nachwuchs-Auswahlen zum Einsatz. Embacher wird zusammen mit Jan Hornecker das Sommertraining bei den Lakers absolvieren. Vorgesehen ist, dass die beiden Eigengewächse in der nächsten Saison hauptsächlich beim Partnerteam EHC Winterthur in der Swiss League zum Einsatz kommen und so wertvolle Erfahrungen sammeln können.