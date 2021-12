U20-Nationalmannschaft startet in die WM â€“ diese 25 Spieler vertreten die Schweiz in Kanada

Red Deer. (PM SIHF) Für die Schweizer U20-Nationalmannschaft beginnt am Montag mit dem Spiel gegen Russland die WM in Red Deer/Kanada. Aufgrund einer zweitägigen...

Aufgrund einer zweitägigen Quarantäne und eines abgesagten Testspiels konnte Headcoach Marco Bayer sein definitives, 25-köpfiges WM-Kader erst drei Tage später als geplant bestimmen. Die IIHF hat zudem am Sonntag unmittelbar vor Turnierstart aufgrund der epidemiologischen Lage eine Modusänderung beschlossen.

25 Spieler vertreten die Schweiz ab Montag, 27. Dezember an der U20-Weltmeisterschaft in Red Deer/Kanada, darunter drei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Stürmer. Aus dem vorläufigen Kader stehen die Torhüter Lucas Rötheli (EV Zug) und Noah Patenaude (Saint John Sea Dogs/QMJHL), die Verteidiger Giancarlo Chanton (Genève-Servette HC) und Vincent Despont (Saint John Sea Dogs/QMJHL) sowie die Stürmer Raymond Fust (Sioux Falls Stampede/USHL) und Simon Knak (HC Davos) nicht im finalen WM-Aufgebot. Während Noah Patenaude und Raymond Fust leicht angeschlagen den letzten Kaderschnitt nicht überstanden, fallen die anderen vier Spieler aufgrund von Verletzungen oder positiven Covid-Resultaten für das Turnier aus. Lucas Rötheli konnte wegen einer Hirnerschütterung gar nicht erst einrücken, für ihn wurde Andri Henauer (SC Bern) nachnominiert. Giancarlo Chanton musste das Camp noch während der Vorbereitung in der Schweiz nach einem positiven Covid-Test verlassen – an seiner Stelle wurde kurz vor dem Abflug nach Kanada Damian Gehringer vom EV Zug nachnominiert. Vincent Despont verletzte sich während der Vorbereitung in Kanada. Und bei Simon Knak, dem letztjährigen Team-Captain, handelt es sich um jenen Schweizer Spieler, der am 23. Dezember positiv auf Covid-19 getestet wurde. Weil auch ein zweiter Test bei Knak positiv ausfiel, muss er während 10 Tagen in Isolation bleiben und verpasst somit die WM.

Das gesamte Schweizer Team musste sich nach dem positiven Testergebnis in Quarantäne begeben und konnte diese erst am Weihnachtsmorgen verlassen. Die U20-Nationalmannschaft steigt am Montag somit nach zwei weiteren Trainingstagen und ohne ein einziges Vorbereitungsspiel ins WM-Turnier. «Die Voraussetzungen sind natürlich nicht ideal,» sagt Headcoach Marco Bayer, «aber wir sind erstmal glücklich, dass die WM stattfindet und wir heute spielen können. Es sind die schwierigen Situationen, an denen man wächst und die ein Team noch mehr zusammenschweissen. Und so werden wir auftreten: als geschlossene Einheit.» Marco Bayer bedankt sich ausserdem bei jenen Spielern, die nun nicht im WM-Kader figurieren: «Jeder hat während der Vorbereitung alles aus sich herausgeholt und ich bedanke mich für ihr Commitment. Für die verletzten und positiv getesteten Spieler bedaure ich die Situation besonders.»

Nach dem Startspiel gegen Russland trifft die Schweiz während der WM-Gruppenphase auf die USA (28. Dezember), die Slowakei (30. Dezember) und Schweden (31. Dezember; alle Spiele live auf MySports). Im Falle einer Viertelfinalqualifikation findet das Spiel am 2. Januar statt. Die IIHF beschloss zudem kurz vor dem WM-Eröffnungsspiel zwischen Finnland und Deutschland am Sonntag, 26. Dezember, dass es analog letztem Jahr auch 2022 keinen Absteiger gibt. Mit dieser Modusänderung soll laut IIHF in Anbetracht der ausserordentlichen Umstände aufgrund von Covid-19 die sportliche Integrität des Turniers gewährleistet werden.

Aufgebot U20-Weltmeisterschaft

Torhüter (3): Loïc Galley (Fribourg-Gottéron), Andri Henauer (SC Bern), Kevin Pasche (Omaha Lancers/USHL).

Verteidiger (8): Lian Bichsel (Leksands IF/SWE), Noah Delémont (EHC Biel-Bienne), Damian Gehringer (EV Zug), Noah Meier (GCK/ZSC Lions), Arno Nussbaumer (EV Zug), Dario Sidler (EV Zug), Maximilian Streule (Winnipeg Ice/WHL), Brian Zanetti (Peterborough Petes/OHL).

Stürmer (14): Dario Allenspach (EV Zug), Nicolas Baechler (GCK/ZSC Lions), Attilio Biasca (Halifax Mooseheads/QMJHL), Jérémie Bärtschi (EHC Biel-Bienne), Lorenzo Canonica (Shawinigan Cataractes/QMJHL), Christophe Cavalleri (Genève-Servette HC), Keanu Derungs (Victoria Royals/WHL), Joshua Fahrni (SC Bern), Lilian Garessus (EHC Biel-Bienne), Marlon Graf (GCK/ZSC Lions), Joel Henry (GCK/ZSC Lions), Valentin Hofer (EV Zug), Fabian Ritzmann (HC Davos), Louis Robin (Rimouski Océanic/QMJHL).