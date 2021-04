Krimi fÃ¼hrt zu Ravensburger Serienausgleich

Bad Tölz. (PM Löwen) Höchstintensiv und teilweise spielerisch hochklassig war es, das heutige Spiel zwischen den Ravensburg Towerstars und den Tölzer Löwen. Einzig der...

Bad Tölz. (PM Löwen) Höchstintensiv und teilweise spielerisch hochklassig war es, das heutige Spiel zwischen den Ravensburg Towerstars und den Tölzer Löwen.

Einzig der richtige Ausgang blieb den Buam verwehrt. Trotz knapper Führung vor dem Schlussdrittel, traf Mathieu Pompei in der Verlängerung zum Serienausgleich.

Mindestens genauso schwer, wie die Pleite wiegt allerdings eine neuerliche Verletzung. Nachdem Manuel Edfelder nach einem Autounfall nicht mit nach Ravensburg reisen konnte – sein Einsatz am Montag steht in den Sternen, hat sich Lubor Dibelka wohl schwerer am Unterkörper verletzt. Die erste Diagnose würde ein Saisonaus bedeuten, morgen sollen weitere Untersuchungen endgültigen Aufschluss geben.

„Ich verstehe nicht warum die Hockeygötter so fies zu uns sind“, meckerte Kevin Gaudet nach dem Spiel. Sein Team war wie schon am Donnerstag ab dem zweiten Drittel weitestgehend tonangebend, hatte in jedem Abschnitt mehr Schüsse, als die Gegner. Tore fielen erst nahe der Spiel-Halbzeit. Lubor Dibelka, der wenige Minuten später aufhören musste, traf in einem Konter zur Löwen-Führung. Patrick Seiferts wuchtiger Schlagschuss ins Kreuzeck wurde durch Marco Pflegers platzierten Abschluss wettgemacht. „Wir haben sehr gut gespielt, hatten die bessere Chancen“, so Gaudet. Doch Ravensburg kam zurück. Im Schlussdrittel kombinieren die Towerstars Joshua Samanski frei, der in Minute 47 ausglich. Doch auch danach Bad Tölz noch mit druckvollen Angriffen. Der Siegtreffer sollte allerdings nicht mehr für die Schwarz-Gelben fallen. Das übernahm Mathieu Pompei nach 79 Sekunden in der Verlängerung, als Bad Tölz in einen Konter lief. Alles in allem zeigte Ravensburg die Abgezocktheit vor dem gegnerischen Tor, die ihnen am Donnerstag noch fehlte. Die Löwen müssen sich ob der gezeigten Leitung aber sicherlich nicht verstecken.

Nun gilt es neue Kräfte zu sammeln und Verletzungen auszukurieren – denn schon am Montag geht´s zuhause weiter.