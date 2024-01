Kreuz- und Innenbandriss: Bitteres Saisonende für Düsseldorfs Phil Varone

Artikel anhören Düsseldorf. (PM DEG) Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt. Phil Varone hat sich bei der Partie am Dienstag in Berlin das Kreuz-...

Artikel anhören Artikel anhören

Düsseldorf. (PM DEG) Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt.

Phil Varone hat sich bei der Partie am Dienstag in Berlin das Kreuz- und Innenband gerissen. Das ergaben Untersuchungen am heutigen Mittwoch. Damit fällt der zweitbeste Scorer der Düsseldorfer EG für den Rest der Saison aus. Ob die DEG auf den bitteren Ausfall reagieren wird, ist noch offen. Eine Diagnose bei Victor Svensson folgt voraussichtlich am Donnerstag.

Niki Mondt, Sportdirektor DEG: “Diese Verletzung trifft uns sehr hart und es ist kaum zu glauben, welches Verletzungspech uns seit geraumer Zeit verfolgt. Als Center unserer zuletzt überragenden ersten Reihe wird Phil uns im Saisonendspurt sehr fehlen. Wir wünschen ihm für seine Genesung alles erdenklich Gute.”