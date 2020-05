Krefeld: UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Roger Nicholas

Krefeld. (PM Pinguine) Sergey Saveljev kommt als Assistent der sportlichen Leitung an die Westparkstraße. Der 24-Jährige beginnt seine Tätigkeit ab sofort und soll auch...

Der 24-Jährige beginnt seine Tätigkeit ab sofort und soll auch die Leitung im Bereich Scouting übernehmen. Saveljev ist bereits als Nachwuchstrainer in Bietigheim und Darmstadt tätig gewesen und lernte dort Roger Nicholas kennen. In der vergangenen Saison 2019/2020 arbeitete er als Torwarttrainer der deutschen U-17 Nationalmannschaft. Durch seine eigene Spielerberater-Funktion komplettiert er seine Qualifikationen und ist bereit für den DEL-Standort in Krefeld.

„Ich habe sehr viel Vertrauen in Sergeys Fähigkeiten den Pinguinen weiterzubringen. Er wird helfen die Mannschaft zu verjüngen. Er ist ein positiver Typ mit viel Energie und hat gute Beziehungen überall in Europa und Russland“, sagteRoger Nicholas.