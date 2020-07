Krefeld Pinguine kooperieren mit Ravensburg – Towerstars intensivieren ihre Kooperation mit den Lindau Islanders

Krefeld. (PM Pinguine) Die Neuausrichtung der Krefeld Pinguine setzt sich auch beim Thema Kooperationspartner fort. Nach einem Jahr mit den Löwen Frankfurt finden die...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Neuausrichtung der Krefeld Pinguine setzt sich auch beim Thema Kooperationspartner fort. Nach einem Jahr mit den Löwen Frankfurt finden die Verantwortlichen einen neuen DEL2 Kooperationspartner.

„An dieser Stelle möchte ich mich im Namen der Krefeld Pinguine herzlich bei den Frankfurter Löwen für die stets professionelle Zusammenarbeit bedanken. Das gute Verhältnis wird sich auch nach Beendigung der Kooperation nicht verschlechtern, sodass wir weiterhin in engem Austausch stehen. Wir wünschen den Löwen alles Gute für die Zukunft und hoffen den Club bald als Mitbewerber in der DEL begrüßen zu können“, so Roger Nicholas.

Die Ravensburger hatten bislang mit den Schwenninger Wild Wings zusammengearbeitet, freuen sich nun auf eine neue Zusammenarbeit mit dem NRW-Club. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit den Krefeld Pinguinen einen neuen Kooperationspartner in der DEL gefunden haben. Ich bin sicher, dass beide Clubs von der Zusammenarbeit profitieren und sich die Krefelder und Ravensburger Talente gegenseitig pushen werden“, betont Towerstars Geschäftsführer Rainer Schan.

Roger Nicholas zur Vorgeschichte: „Durch seine Arbeit in Frankfurt konnte ich Ravensburgs Trainer Rich Chernomaz viele Jahre persönlich kennen- und schätzen lernen. Rich ist ein absoluter Eishockey-Profi, der jungen Menschen eine optimale Förderung bietet. Wenn unsere Spieler Einsatz zeigen und Leistung bringen, dann kriegen sie bei Rich eine gute Chance auf Eiszeit unter professionellen Bedingungen. Die Gespräche und Verhandlungen mit Herrn Rainer Schan, sind aufgrund der aktuellen Corona-Situation nur telefonisch möglich gewesen, verliefen dennoch sehr unkompliziert und professionell. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit den Towerstars.“

Der Kooperationsvertrag mit dem Stammverein KEV 81 wurde bereits vor einiger Zeit verlängert und so sichert man sich weiterhin die Möglichkeit, je nach Entwicklungsstand des Spielers, Eiszeiten in der U20, der Oberliga, DEL2 und DEL anzubieten. Es können jungen Sportlern optimale Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt und Einblicke in verschiedene Mannschaften gesichert werden. Jeder soll, nach seinem individuellen Bedarf, gefördert werden und auf das Ziel DEL vorbereitet werden.

Die Tatsache, dass Ravensburg mit einem weiteren Oberligateam, dem EV Lindau, zusammenarbeitet, soll unter keinen Umständen ein Problem darstellen. „Im Gegenteil! Es wird kein Spieler bevorzugt in der einen oder der anderen Oberligamannschaft eingesetzt werden. Die Kooperation an der Westparkstraße bleibt für Krefelder Talente die Anlaufstelle Nummer eins und wird durch das DEL2 Team in Ravensburg komplettiert. Die Zusammenarbeit mit Lindau bezieht sich auf den Spieleraustausch der Ravensburger Stammspieler“, erklärt Nicholas weiter.

Welche Spieler in welcher Kombination lizensiert werden, wird voraussichtlich erst nach der Vorbereitungsphase feststehen.

Ravensburg. (PM Towerstars) Für die Förderung und Weiterentwicklung junger Eishockeytalente werden die Ravensburg Towerstars auch in der kommenden Saison mit Kooperationspartnern an den Start gehen.

Während die bereits in den vergangenen Jahren gepflegte Partnerschaft mit den EV Lindau Islanders auch in der kommenden Saison untermauert wird, konnten die Towerstars mit den Krefeld Pinguinen einen neuen Partner aus der DEL gewinnen.

Die Krefeld Pinguine werden zur neuen Saison eine Reihe von Spielern mit Förderlizenzen ausstatten, die bei den Ravensburg Towerstars in der DEL2 zum Einsatz kommen können. Die jungen Talente gewinnen dadurch nicht nur zusätzliche Erfahrungen, sondern erhalten in einer wichtigen Phase die Chance der Weiterentwicklung und Verantwortung. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit den Krefeld Pinguinen einen neuen Kooperationspartner in der DEL gefunden haben. Ich bin sicher, dass beide Clubs von der Zusammenarbeit profitieren werden und sich die Krefelder und Ravensburger Talente gegenseitig pushen werden″, betont Towerstars Geschäftsführer Rainer Schan.

Welche Spieler in welcher Kombination lizenziert werden, wird voraussichtlich erst nach der Vorbereitungsphase feststehen und wird mit den Trainern beider Clubs abgestimmt. „Der erste Schritt ist, dass wir uns die Jungs ein paar Tage lang in der Vorbereitung anschauen, um uns ein konkretes Bild zu machen", sagte Towerstars Coach Rich Chernomaz.

Welche Spieler in welcher Kombination lizenziert werden, wird voraussichtlich erst nach der Vorbereitungsphase feststehen und wird mit den Trainern beider Clubs abgestimmt. „Der erste Schritt ist, dass wir uns die Jungs ein paar Tage lang in der Vorbereitung anschauen, um uns ein konkretes Bild zu machen“, sagte Towerstars Coach Rich Chernomaz.

Bereits in das fünfte Jahr der Zusammenarbeit gehen die Towerstars bei der Kooperation mit den EV Lindau Islanders. Die regionale Nähe und der direkte Draht zu den Clubverantwortlichen bieten beiden Clubs viele Vorteile. Genutzt werden sollen diese Effekte in der kommenden Saison von den Towerstars Neuzugängen Tim Sezemsky (18 Jahre alt, Defensive) sowie den Stürmern Alexander Dosch (19) und Sebastian Hon (20).

„Für junge Spieler ist jede zusätzliche Eiszeit wichtig und durch die kurze Fahrstrecke können sie für die Trainingseinheiten pendeln“, erklärt Rich Chernomaz. „Durch die Einsätze in der Oberliga sammeln die Jungs zudem wichtige Spielpraxis, die auf dem Weg zur Etablierung im Towerstars Profiteam von enormer Bedeutung sein wird“, ergänzt der Towerstars Trainer.

„Wir sind stolz um jeden Spieler, der den Weg über Lindau und Ravensburg hin zum Profi schafft, die besten Beispiele dafür, sind Tim Brunnhuber und Ludwig Nirschl“, sagt Sascha Paul, Sportlicher Leiter der EV Lindau Islanders. „Diese beiden Spieler sind natürlich Musterbeispiele wie es funktionieren kann und soll, aber beiden Vereinen ist vorrangig daran gelegen jungen Spielern genau diesen Weg aufzuzeigen und zu ermöglichen“, so Sascha Paul abschließend.

Ebenfalls mit einem Fördervertrag ausgestattet wird in Kürze Verteidiger Eric Bergen (17, EV Ravensburg). Er stand bereits in der vergangenen Saison im erweiterten Kader der Towerstars und soll in Lindau Spielpraxis sammeln.

Lindau. (PM Islanders) Die bestehende Kooperation zwischen den Ravensburg Towerstars und den EV Lindau Islanders wird zur Saison 2020/2021 weiter intensiviert.

Die Spieler Alexander Dosch, Sebastian Hon und Tim Sezemsky von den Ravensburg Towerstars werden in der kommenden Spielzeit mit einer Förderlizenz für die Inselstädter ausgestattet. In Lindau sollen die drei talentierten Spieler Erfahrungen und Spielpraxis sammeln. Beiden Mannschaften ist daran gelegen, jungen Nachwuchsspielern Perspektiven und Einsatzzeiten zu garantieren.

Die Verantwortlichen der Towerstars und der EV Lindau Islanders wollen die nun schon seit fünf Jahren bestehende und erfolgreiche Kooperation weiter fortsetzen. Mit der Vertiefung ihrer Zusammenarbeit unterstreichen beide Eishockeyklubs ihr vorrangiges Anliegen, als Ausbildungsstätten jungen Spielern Perspektiven zu bieten und ihnen die Chance zur Weiterentwicklung zu geben. „Die Kooperation mit den Towerstars zeigt jetzt über mehrere Jahre, dass sie funktioniert. Der Austausch zwischen beiden Vereinen ist intensiv. Und die Förderlizenzspieler bekommen so auch sehr viele Einsatzzeiten. Gerade für junge Spieler ist die Eiszeit in der Oberliga, in der sie Verantwortung übernehmen müssen, ein sehr wichtiger Schritt für die Rolle, die sie später in einer höheren Liga einnehmen sollen“, sagt Sascha Paul, der Sportliche Leiter der EV Lindau Islanders.

Wie gut das funktionieren kann, sieht man am Beispiel von Tim Brunnhuber. Von den EV Lindau Islanders 2017 verpflichtet, wechselte er im darauffolgenden Sommer fest nach Ravensburg und wurde dort am Ende der Saison 2018/2019 Meister. Nun spielt Brunnhuber bei den Straubing Tigers in der DEL, in der kommenden Saison nun auch in der Champions-Hockey-League. Und er hat sogar schon sechs A-Nationalspiele absolvieren dürfen. Auch Ludwig Nirschl hat im Vorjahr, über Ravensburg und Lindau, nun den Sprung zum DEL-2 Profi geschafft und spielt in der kommenden Saison bei den Lausitzer Füchsen. „Wir sind stolz um jeden Spieler, der den Weg über Lindau und Ravensburg hin zum Profi schafft“, so Paul weiter. Nirschl und Brunnhuber sind Musterbeispiele, wie es funktionieren kann und soll. Beiden Klubs ist zuallererst daran gelegen jungen Spielern genau diesen Weg aufzuzeigen und zu ermöglichen. Eine starke Kooperation beider Mannschaften ist deshalb das Beste, was den jungen Spielern passieren kann.

Mit der Nummer 86 in Lindau auflaufen wird der Stürmer Alexander Dosch, der diesen Sommer vom EV Regensburg nach Ravensburg kam. Dort durchlief der 19-Jährige alle Jugendmannschaften und durfte in der Saison 2018/2019 als gerade einmal 17-Jähriger auch schon Oberligaluft bei den Eisbären sammeln. In der abgelaufenen Saison war er ausschließlich in der U20-DNL eingesetzt. „Ich erhoffe mir von der Förderlizenz, dass ich viel Eiszeit in der Oberliga bekommen werde und dadurch im Senioren Bereich mehr Erfahrung sammeln kann“, sagt Dorsch zu seinen Zielen bei den Islanders.

Sebastian Hon, ein weiterer Stürmer, kam vom Ligakonkurrenten Heilbronner Falken ebenfalls in diesem Sommer zu den Towerstars. Der gebürtige Darmstädter durchlief die Jugendmannschaften der Jungadler Mannheim und zeigte dort sein Können. Vor der abgelaufenen Saison wagte er dann den Sprung aus der Jugend in Mannheim zu den Heilbronner Falken in die DEL2. Nach 19 Spielen für die Falken verletzte sich Hon aber so schwer, dass die Saison für ihn abrupt zu Ende war. In Ravensburg, aber auch in Lindau, will der 20-jährige daher sein Können und sein Potenzial unter Beweis stellen. „Mit der Förderlizenz von den Towerstars zu den EV Lindau Islanders erhoffe ich mir eine gute Kooperation und selbstverständlich die Eiszeit, die ich in Lindau sammeln kann. Dies ist für meine spielerische Entwicklung das Wichtigste“, sagt Sebastian Hon, der in der Saison 2018/2019 auch fünf Einsätze für die deutsche U18-Nationalmannschaft hatte und dabei drei Scorerpunkte erzielen konnte. Er wird die Nummer 23 tragen.

Der defensive Spieler und damit einzige Verteidiger in diesem jungen Trio ist Tim Sezemsky. Der 18-jährige Füssener durchlief bis zur U20 alle Jugendmannschaften seiner Geburtsstadt mit teils hervorragenden Scorerzahlen. Zur abgelaufenen Saison wagte er dann den Schritt zum U20-Team des Augsburger EV, der Nachwuchsmannschaft der Augsburger Panther. Auch dort konnte er überzeugen und markierte als Defensiver in 35 Spielen zwölf Scorerpunkte. Der jüngere Bruder von Ex-Towerstars Spieler und mittlerweile DEL- und Nationalspieler Simon Sezemsky, möchte nun in Ravensburg und Lindau den nächsten Schritt machen und viel Spielpraxis sammeln. „Ich erhoffe mir eine gute Zusammenarbeit mit dem EV Lindau. Und ich hoffe, mich vor allem sportlich, aber auch menschlich weiterzuentwickeln“, betont der junge Allgäuer. Sezemsky wird in Lindau der Nummer 19 auflaufen.

Wie die drei Talente in den beiden Teams eingesetzt werden, entscheiden die beiden Trainer der Mannschaften in enger Abstimmung untereinander. Gerhard Puschnik verspricht sich von der Kooperation einiges: „Auf lange Sicht ist diese Kooperation positiv für beide Teams. Diejenigen Spieler, welche den Sprung in die DEL 2 oder DEL schaffen wollen, können hier Spielpraxis sammeln, sich weiterentwickeln und uns stärkere und tieferer Kader geben“, sagt der neue Coach der EV Lindau Islanders und fügt hinzu: „Wie es sich in der Vergangenheit gezeigt hat, können auch Talente von der Oberliga den Sprung in höhere Ligen schaffen, wenn sie einen großen Willen haben. Wir als Team können ihnen diesen den Weg zeigen, gehen müssen sie ihn selbst.“

Der Trainer der Ravensburg Towerstars, Rich Chernomaz, zeigt sich ebenfalls von der verstärkten Kooperation zwischen beiden Mannschaften angetan. „Für junge Spieler ist jede zusätzliche Eiszeit wichtig. Und durch die kurze Fahrstrecke können sie für die Trainingseinheiten pendeln“, erklärt er. „Durch die Einsätze in der Oberliga sammeln die Jungs zudem wichtige Spielpraxis, die auf dem Weg zur Etablierung im Towerstars-Pro-fiteam von enormer Bedeutung sein wird“, so der DEL2-Coach.

Kaderstatus 2020 / 2021 der Islanders (31.07.2020)

Tor: Lucas Di Berardo,

Verteidigung: David Farny, Raphael Grünholz, Dominik Ochmann, Tim Sezemsky (FöLi), Marvin Wucher

Sturm: Aleaxander Dosch (FöLi), Andreas Farny, Sebastian Hon (FöLi), Simon Klingler, Florian Lüsch, Matteo Miller, Stefan Rodrigues, Julian Tischendorf, Michael Wirz