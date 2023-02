Kassel Huskies binden das nÃ¤chste Kader-Mosaiksteinchen an sich

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies haben den Vertrag mit Oleg Tschwanow für ein weiteres Jahr verlängert. Der 20-jährige Tschwanow geht somit in seine...

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies haben den Vertrag mit Oleg Tschwanow für ein weiteres Jahr verlängert.

Der 20-jährige Tschwanow geht somit in seine zweite Saison bei den Schlittenhunden.

Der gebürtige Berliner, der bei den Eisbären Juniors und den Jungadler Mannheim ausgebildet wurde, ist seit dieser Saison Teil des Rudels.

Vor seinem Engagement bei den Nordhessen hat der junge Tschwanow bereits 80 DEL2-Partien für die Freiburger Wölfe bestritten und kommt in der laufenden Spielzeit bei den Huskies in aktuell 34 Spielen auf 6 Scorerpunkte (1 Tor, 5 Assists).

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Oleg hat sich die Verlängerung seines laufenden Vertrags in seiner ersten Saison bei uns verdient. Er ist ein junger, talentierter Spieler, der seinen nächsten Karriereschritt in unserer Organisation machen möchte. Wir werden ihm in der kommenden Saison weiterhin die Chance dazu geben.“

Oleg Tschwanow: „Wir haben bisher eine starke Saison gespielt und ich freue mich darauf, auch nächste Saison wieder für die Huskies und euch Fans spielen zu dürfen.“

