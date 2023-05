„Ja wieso sollten wir die nächsten beiden Spiele nicht auch noch gewinnen!“ – Kreis kämpft mit den Emotionen: „Ich bin in guten Händen mit dieser Truppe“

Riga. (PM MagentaSport) Famos! Furios! Fabelhaft! Deutschland steht nach einem 3:1-Erfolg im Halbfinale der Eishockey Weltmeisterschaft – erstmals wieder nach 2021 und wieder war´s...

Den Favoriten und Rivalen nach einer tadellosen Abwehrleistung und einem turbulenten Spiel verdient besiegt. „Unsere Mannschaft hat über 60 Minuten mehr für das Spiel getan. Die Schweizer waren offensiv gut, aber die kamen nicht durch. Wir haben so viele Schüsse geblockt.

Somit ist dieses Ergebnis in dieser Höhe absolut verdient“, sagt Bundestrainer Harold Kreis, der während des MagentaSport-Interviews mit den Emotionen und Tränen kämpfen musste („Es berührt mich!“), so hingerissen war er von seinem Team: „Ich bin in guten Händen mit dieser Truppe. Ich kann mich an die Bande hinstellen, wir können die spielen lassen und die machen ihr Ding.“

Kapitän Moritz Müller hat diesen Erfolg als „Karriere-Highlight, jetzt schon“ verbucht: „Wir spüren selber, dass wir eine gute Mannschaft sind. Nicht nur Kampf, ohne Kampf geht´s hier nicht. Aber dass wir auch spielerisch in der Lage sind, gegen die Top-Nationen mitzuspielen.“

Nico Sturm, Torschütze zum 3:1 in Unterzahl, über die nächsten 2 Partien und vielleicht Edelmetall: „Ja, wieso sollten wir die nächsten beiden Spiele nicht auch noch gewinnen!“

Mathias Niederberger, bester Torhüter dieser WM, über eine mögliche WM-Medaille: „Das ist der Grund, warum ich jedes Jahr zu einer WM fahre und mir den Arsch aufreiße.“ Das klingt alles nach viel Zuversicht für das Halbfinale am Samstag. Live bei MagentaSport!

Die Halbfinals laufen am Samstag, MagentaSport zeigt ab Donnerstag alle Entscheidungen live. Der Gegner wird heute Abend ermittelt und auch die Spielzeiten für die Paarungen..

27. Mai: Halbfinalspiels (13.20 Uhr und 17.20 Uhr)

28. Mai: Spiel um Platz drei (14.20 Uhr) und Finale (19.20 Uhr)

