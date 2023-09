„Ich will dazu beitragen, dass der DEL-Meisterpokal bei den Red Bulls bleibt“ – Verteidiger-Neuzugang ist in MÃ¼nchen ein guter alter Bekannter

Artikel anhören München. (PM Red Bulls) Der deutsche Meister Red Bull München hat Andrew MacWilliam unter Vertrag genommen. Der 33 Jahre alte Verteidiger wechselt...

München. (PM Red Bulls) Der deutsche Meister Red Bull München hat Andrew MacWilliam unter Vertrag genommen.

Der 33 Jahre alte Verteidiger wechselt vom EC Red Bull Salzburg in die bayerische Landeshauptstadt.

MacWilliam spielte bereits in den Saisons 2020/21 und 2021/22 für München. Der gebürtige Kanadier kam in dieser Zeit auf 75 Einsätze in der PENNY DEL, erzielte dabei zwei Tore und steuerte 16 Assists bei. In der Champions League lief er viermal auf.

Toni Söderholm, Trainer Red Bull München: „Wir sind froh, dass Andrew sich entschieden hat, in der Organisation der Red Bulls zu bleiben. Nach dem Titelgewinn in der ICE Hockey League mit Salzburg will er jetzt der erste Spieler werden, der mit beiden Clubs den Titel gewinnt. Durch seine Charakterspielweise ist Andrew für jedes Team ein Gewinn.“

In der zurückliegenden Saison absolvierte der Verteidiger 66 Pflichtspiele (ein Tor, zehn Vorlagen) beim EC Red Bull Salzburg und gewann mit der Mannschaft den Meistertitel in der win2day ICE Hockey League.

Andrew MacWilliam: „Das ist für meine Frau und mich eine tolle Gelegenheit, an den Ort zurückzukehren, an dem unser europäisches Eishockey-Abenteuer begann. Ich will dazu beitragen, dass der DEL-Meisterpokal bei den Red Bulls bleibt. Ich kann es kaum erwarten, bald in München loszulegen.“

Vor seinem ersten Engagement beim EHC Red Bull München verteidigte MacWilliam für die Rochester Americans in der American Hockey League (AHL). Dort spielte er zwischen 2017 und 2020 an der Seite von Zach Redmond. MacWilliam bringt die Erfahrung aus 431 AHL- sowie zwölf NHL-Einsätzen (Toronto Maple Leafs) in das Team von Trainer Toni Söderholm mit.