Ice Dragons starten in die Preseason

Weiden. (PM Blue Devils) Startschuss vor Fans – der Herforder Eishockey Verein startet an diesem Wochenende mit zwei Testspielen in die Preseason zur Oberliga...

Weiden. (PM Blue Devils) Startschuss vor Fans – der Herforder Eishockey Verein startet an diesem Wochenende mit zwei Testspielen in die Preseason zur Oberliga Nord.

Mit dem amtierenden Oberliga Nord-Meister Hannover Scorpions wartet auf das Team von Chefcoach Michael Bielefeld gleich ein echter Prüfstein. Freuen dürfen sich in jedem Fall beide Fanlager, denn sowohl das Hinspiel in der Wedemark, wie auch das Rückspiel in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ findet vor Zuschauern statt. In Herford ist sogar eine Zuschauerbegrenzung aufgehoben und so kehrt das ganz besondere Eishockeygefühl – unter den bekannten 3G-Regelungen – nach Ostwestfalen zurück.

Nachdem die Ice Dragons die vergangenen Wochen intensiv zur Vorbereitung nutzten, werden die Spieler auf die ersten Einsätze unter Wettkampfcharakter brennen. Das Herforder Trainerteam legte viel Wert darauf, dass man vor dem Start der Oberliga gegen spielstarke Teams antritt und somit jeder Spieler gleich gefordert ist.

Sowohl bei den Hannover Scorpions, wie auch beim Herforder EV wurden die Mannschaftskader durch Ab- und Neuzugängen im Vergleich zur Vorsaison verändert. Dabei ist den Niedersachsen wohl eine ähnliche Rolle zuzuschreiben, wie in der vergangenen Saison, als man zwar die Oberliga Nord als Meister abschloss, letztlich jedoch im PlayOff-Finale knapp am Aufstieg zur DEL2 scheiterte. Die heimischen Eishockeyfans dürfen hingegen gespannt sein, wie sich die Ice Dragons gegen das Topteam schlagen werden, wobei es für beide Teams auch darum gehen wird, Formationen zu testen und einzuspielen.

Am Freitag kommt es ab 20.00 Uhr zunächst in der hus de groot EISARENA Hannover zum ersten Duell beider Kontrahenten, bevor am Sonntag um 18.00 Uhr das Rückspiel in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ in Herford startet.

Während in Hannover die 2G-Regel gilt, kommt es in Herford zur Anwendung der 3G-Regeln. Geimpfte, genesene und getestete Besucher (Test nicht älter als 48h) sind für die Begegnung am Sonntag zugelassen. Nachdem der Kartenvorverkauf gut angelaufen ist, empfiehlt der Herforder Eishockey Verein den online-Kartenvorverkauf unter https://www.scantickets.de/events.php?id=4059 . Zum Preis von einheitlich 10,- € zzgl. 1,- € Vorverkaufsgebühr, können dort noch bis Samstag 23.59 Uhr Tickets erworben werden. Sollten noch Resttickets vorhanden sein, wird am Sonntag ab 17.00 Uhr zum Einlass eine Tageskasse geöffnet – der Herforder Eishockey Verein gibt hierüber am Sonntagvormittag über seine SocialMedia-Kanäle und seine Homepage Auskunft. Dauerkarteninhaber haben freien Eintritt, ebenso Kinder bis einschließlich 10 Jahren.

Die Besucher müssen beim Einlass ihren entsprechenden 3G-Nachweis vorzeigen und sich ausweisen. SchülerInnen gelten als getestet (ggf. Altersnachweis oder Schülerausweis). Ab dem Anstellen zum Einlass sowie in der gesamten Eishalle gilt eine strenge Maskenpflicht (medizinische oder FFP2-Masken), die nur zum Verzehr von Speisen und Getränken gelockert werden darf.

Zusätzlich werden beide Spiele live auf Sprade TV übertragen, das Spiel in Herford ist auch via Liveticker unter www.fdo-herford.de/liveticker zu verfolgen.

Das Wichtigste in Kürze:

Herforder Ice Dragons vs Hannover Scorpions

Sonntag, den 05. September 18.00 Uhr

Einlass und evtl. Tageskasse ab 17.00 Uhr

Imos Eishalle „Im Kleinen Felde“

– Online-Kartenvorverkauf unter https://www.scantickets.de/events.php?id=4059

– Abendkasse sofern noch Karten verfügbar (Ankündigung Sonntag)

– Preis 10,- € (zzgl. 1,- € Vorverkaufsgebühr E-Ticketing)

– Kinder bis einschl. 10 Jahren Eintritt frei

– DK-Besitzer Eintritt frei

– 3G verpflichtend mit Nachweis- und Ausweispflicht (geimpft, genesen, getestet)

– Tests nicht älter als 48 Stunden (Schnelltest oder PCR-Test)

– SchülerInnen gelten als getestet (ggf. Altersnachweis oder Schülerausweis)

– Maskenpflicht in der gesamten imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ inklusive Einlass

Alle Vorbereitungsspiele der Herforder Ice Dragons:

03.09.2021 20.00 Uhr Auswärtsspiel Hannover Scorpions

05.09.2021 18.00 Uhr Heimspiel Hannover Scorpions

12.09.2021 18.00 Uhr Heimspiel Kassel Huskies

17.09.2021 20.00 Uhr Auswärtsspiel Hannover Indians

19.09.2021 18.00 Uhr Heimspiel Hannover Indians