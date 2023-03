Ice Aliens mÃ¼ssen sich im ersten Spiel der Finalserie mit 4:7 geschlagen geben

Ratingen. (PM Ice Aliens) In einer kämpferischen Begegnung vor über 870 Zuschauern, die von Beginn an Spannung und hohen Unterhaltungswert bot, gewinnen die Bären...

Ratingen. (PM Ice Aliens) In einer kämpferischen Begegnung vor über 870 Zuschauern, die von Beginn an Spannung und hohen Unterhaltungswert bot, gewinnen die Bären aus Neuwied das erste Spiel der Finalserie.

Neben effektiven Überzahlspielen war es auch die gut aufgestellte Defensive der Gäste, die das Ergebnis, auch in der Höhe, rechtfertigen.

Das Spiel fing für die Ice Aliens erfolgreich an. Nach einem kurzen Abtasten war es ein Doppelschlag in der siebten Minute der den Gastgebern eine zunächst beruhigende 2:0 Führung einbrachte. Tobias Brazda nutzte ein Überzahlspiel zum ersten Treffer des Abends, den Maik Klingsporn und Tim Brazda vorbereitet hatten. Die Bären hatten sich von dem schnellen Rückstand wohl noch nicht richtig erholt, denn nur 12 Sekunden später netzte Malte Hodi ein. Dennis Fischbuch und Stephan Kreuzmann setzten ihn in Szene. Doch die Überraschung der Gäste hielt nicht lange an. In der 10. und der 13. Minute zeigten sie ihre Stärke im Überzahlspiel durch Marco Bozzo und Jeffrey Smith, die sie zum Ausgleich brachte. Schon jetzt zeichnete sich ab, dass die Schiedsrichter keine einheitliche Linie fuhren. Im Nachhinein stellten beide Seiten fest, dass die Entscheidungen des Gespanns nicht immer nachzuvollziehen waren. Das zweite Drittel brachte in der 22. Minute die erste Führung der Neuwieder Mannschaft. In Unterzahl nahm Sperling den Puck im eigenen Drittel auf, stürmte alleine auf das Ratinger Tor zu und ließ Lukas Schaffrath keine Chance. Groß war der Jubel der 250 mitgereisten Fans aus Neuwied. Das Spiel der Ice Aliens war nun zwar immer noch kämpferisch, doch viele individuelle Fehler ließen nur noch selten geordnete Angriff zu. Auch das Powerplay, in der Saison eine sehr effektive Waffe, wollte an diesem Abend nicht funktionieren. Trotzdem gelang Benni Hanke in der 33. Minute der Ausgleich auf Vorlage von Maik Klingsporn und Joshua Gärtner. Doch die Freude währte nur kurz. Wieder in Überzahl erzielte Bozzo die erneute Führung.

Im letzten Spielabschnitt fiel in der 44. Minute bereits die Vorentscheidung. Cornelißen erhöhte auf 3:5 und die Beine der Ice Aliens wurden immer schwerer. Als Sperling in der 55. Minute noch das 3:6 erzielte war der Ausgang der Partie kein Rätselraten mehr. Zwar schoss die erste Ratinger Reihe durch Tim Brazda, Tobi Brazda und Benni Hanke noch den Anschlusstreffer, doch den Schlusspunkt setzten die Gäste durch Wasser in der 59. Minute.

Ratinger Ice Aliens – Bären Neuwied 4:7 (2:2, 1:2, 1:3)

Strafminuten Neuwied: 22

Strafminuten Ratingen: 12

Zuschauer: 873

9688 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München