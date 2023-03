Ice Aliens Chefcoach Gentges gibt einen Ausblick auf die Finalserie

Ratingen. (PM Ice Aliens/EM) Nun also Neuwied in der Finalserie. Vor den anstehenden Finalspielen der Ratinger Ice Aliens gegen den EHC Neuwied gab Ice...

Ratingen. (PM Ice Aliens/EM) Nun also Neuwied in der Finalserie.

Vor den anstehenden Finalspielen der Ratinger Ice Aliens gegen den EHC Neuwied gab Ice Aliens Chefcoach Frank Gentges einen Ausblick auf die bevorstehende Serie.

RIA: Platz 1 nach 24 Spielen der Hauptrunde mit 11 Punkten Vorsprung auf den EHC Neuwied. Nach drei Wochen Zwangspause eine hochverdiente 3:0 Siegesserie im Halbfinale gegen die Penguins Wiehl, ist damit das Saisonziel erreicht?

FG: Ja, sogar wesentlich mehr als das. Der bisherige Erfolg war durch entsprechende intensive Arbeit absolut verdient, und darauf können wir sehr stolz sein. Das Finale jetzt ist absolutes Zubrot, aber auch dort werden wir natürlich versuchen, unseren Weg zu finden.

RIA: Sie haben seit Saisonbeginn betont, dass der EHC Neuwied der klare Favorit auf die Meisterschaft ist, hat sich daran was geändert?

FG: Nein, daran hat sich nichts geändert. Auf Grund der finanziellen Mittel, der Zuschauerzahlen, der Perspektive für die kommenden Jahre und nicht zuletzt durch den aktuellen Kader inclusive zweier Imports, muss ja Neuwied der klare Favorit sein. Darüber hinaus haben sie durch die zusätzliche Teilnahme am Inter Regio Cup in 14 Spielen gegen die niederländischen und belgischen Top-Teams eine entsprechende Wettkampfhärte und Weiterentwicklung erlangt. Dadurch sehe ich Neuwied aktuell auf einem nochmals höheren Niveau als in der Hauptrunde.

RIA: Explizit erwähnen Sie die beiden Neuwieder Imports. Können diese den Unterschied ausmachen, insbesondere da die Ice Aliens ohne Imports spielen?

FG: Ja natürlich, dafür sind Imports ja auch da. Beide Mannschaften haben starke deutsche Spieler, die sich egalisieren können, on top spielen dann die zwei Imports eine enorme Rolle. Von den 47 geschossenen Neuwieder Toren in den sechs Viertel- und Halbfinalspielen, was einen Schnitt von fast 8 Toren pro Spiel bedeutet, waren die beiden Imports an 25 beteiligt, das ist doch deutlich genug.

RIA: Sind die Ice Aliens auch im Finale wieder von Ausfällen geplagt?

FG: Leider ja, das ist auch im Finale für uns kein Wunschkonzert. Aber das war über die ganze Saison so, wir haben noch nie in Bestbesetzung gespielt. Das darf für uns aber jetzt kein Thema sein, die anwesenden Spieler haben die volle Wichtigkeit und Aufmerksamkeit. Ohne namentlich darauf einzugehen werden fünf Spieler definitiv fehlen und bei weiteren vier bis fünf Spielern müssen wir von Tag zu Tag schauen.

RIA: Worin liegen Ihre Hoffnungen?

FG: In der Hauptrunde haben wir beide Heimspiele gegen Neuwied gewonnen und in den beiden Auswärtsspielen in Neuwied einen Punkt geholt. Das waren aber punktuelle Spiele, jetzt spielen wir eine best-of-five Serie, da muss jeder einzelne Spieler und die Mannschaft weit über sich hinauswachsen und Neuwied muss schwächeln. Ich bin selber gespannt, ob die Jungs in der Lage sind ihr Niveau, was uns verdient ins Finale gebracht hat, nochmals um einiges zu steigern. Gleiches erhoffe ich von den Fans. Um insgesamt konkurrenzfähig zu sein, muss man auch auf den Rängen konkurrenzfähig sein und die Jungs nach vorne peitschen. In Neuwied erwarten uns selbstverständlich ein ausverkauftes Stadion und enthusiastische Fans.

