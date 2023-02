Herford unterliegt Saale Bulls erst in der Schlussphase

Herford. (PM HEV) Am Ende wird es etwas zu hoch – der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Hauptrunde gegen die Saale...

Herford. (PM HEV) Am Ende wird es etwas zu hoch – der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Hauptrunde gegen die Saale Bulls aus Halle das Heimspiel mit 2:6 (2:1/0:0/0:5) verloren.

Dabei boten die Ice Dragons dem favorisierten Tabellenzweiten bis ins Schlussdrittel hinein einen großen Kampf, lagen lange Zeit in Führung und kassierten am Ende doch noch eine deutliche Niederlage, die etwas zu hoch ausfiel.

Die Ostwestfalen erwischten einen Blitzstart und gingen durch Dennis König nach nicht einmal 30 Sekunden mit 1:0 in Führung. Obwohl Halle sofort auf den Ausgleich drängte, waren es erneut die Gastgeber, die ein weiteres Mal trafen. Killian Hutt verwertete einen Abpraller aus kurzer Distanz und erhöhte auf 2:0. Die Saale Bulls zeigten sich nur kurz geschockt und setzten nun zu einem Sturmlauf auf das Herforder Tor an. Der stark haltende HEV-Goalie Kieren Vogel rückte immer mehr in den Fokus des Geschehens. In der 15. Minute war er dann jedoch geschlagen. Matias Varttinen sorgte im Nachschuss für den Anschlusstreffer. Kurz vor Ende des ersten Drittels erhielt Vojtech Suchomer auf Seiten der Gäste eine Fünfminutenzeitstrafe, womit Herford den Mittelabschnitt in Überzahl begann.

Zwar hatten die Ice Dragons im 5 auf 4 einige Torgelegenheiten, zum nächsten Treffer sollte es jedoch nicht reichen. Mit zunehmender Spielzeit erhöhte Halle den Druck, doch der HEV verteidigte stark und setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche. Dennoch blieb es bis zum letzten Wechsel beim Spielstand von 2:1.

Im Schlussabschnitt setzte sich dann die hohe Qualität der Saale Bulls durch. Zunächst gelang Tatu Vihavainen in der 44. Minute der Ausgleich und als Thomas Gauch vier Minuten später die erste Gästeführung erzielte, war die Gegenwehr der Herforder gebrochen. In der Schlussphase wurde es dann sogar noch deutlich. Thomas Merl erhöhte in der 54. Minute auf 4:2, Thomas Gauch (56.) und Dennis Gulda schraubten das Ergebnis auf 6:2.

„Wir zeigen insgesamt ein gutes Spiel, am Ende gehen irgendwann die Köpfe runter und der Sieg fällt für die Saale Bulls zu hoch aus“, fasste Chefcoach Milan Vanek die Leistung seiner Mannschaft auf der anschließenden Pressekonferenz zusammen. Herford bleibt mit 53 Punkten weiterhin auf Platz 11 der Tabelle und hat unverändert vier Punkte Rückstand auf die PrePlayOff-Plätze. Obacht ist jedoch mit Blick auf die PlayDowns geboten. Da Diez-Limburg das Heimspiel gegen Erfurt gewann, verkürzten die Rockets den Rückstand auf Herford auf sechs Zähler bei einem weniger ausgetragenen Spiel. „Wir schielen im Moment auf beide Richtungen, haben weiterhin keinen großen Rückstand auf Erfurt, wollen aber auf keinen Fall in die PlayDowns rutschen. Also werden wir wieder versuchen, etwas bei den Hannover Indians am Sonntag zu holen“, blickte Milan Vanek bereits auf die nächste Aufgabe.

Inwieweit jedoch der Modus der PlayDowns aussehen wird, muss abgewartet werden. Wie nach dem Freitagsspieltag bekannt wurde, wird sich die EG Diez-Limburg nach der Hauptrunde aus der Oberliga verabschieden und im nächsten Jahr wieder in die Regionalliga West zurückkehren, womit der erste Absteiger bereits feststeht. Da es jedoch bis zu zwei Absteiger geben wird, ist mit einer Modifizierung der PlayDowns zu rechnen.

In der Sonntagsbegegnung sind die Ice Dragons zu Gast am legendären Pferdeturm in Hannover. Vor stimmungsvoller Kulisse wird der HEV ab 19.00 Uhr versuchen, etwas Zählbares mitzunehmen.

Tore:

1:0 00:28 Dennis König (Jonas Gerstung / Dominik Patocka)

2:0 07:04 Killian Hutt (Logan DeNoble / Dominik Patocka)

2:1 14:25 Matias Varttinen (Tatu Vihavainen / Thore Weyrauch)

2:2 43:50 Tatu Vihavainen (Erik Hoffmann)

2:3 47:50 Thomas Gauch

2:4 53:23 Thomas Merl (Maurice Becker / Roman Pfennings)

2:5 55:46 Thomas Gauch (Tatu Vihavainen / Thore Weyrauch)

2:6 56:28 Dennis Gulda (Niklas Hildebrand / Sergej Stas)

Strafen:

Herford 10 Minuten

Halle 0 + 5 Minuten Vojtech Suchomer

Zuschauer: 537

