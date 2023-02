Herford siegt gegen Diez-Limburg zweistellig

Herford. (PM HEV) Geht da doch noch was? Der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Hauptrunde das Heimspiel gegen die EG Diez-Limburg...

Herford. (PM HEV) Geht da doch noch was? Der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Hauptrunde das Heimspiel gegen die EG Diez-Limburg mit 11:3 (4:0/2:1/5:2) gewonnen und somit die theoretische Chance auf die PrePlayOffs weiterhin aufrechterhalten.

Die Ice Dragons zeigten eine sehr konzentrierte Leistung und legten bereits in den ersten Minuten den Grundstein für einen sicheren und deutlichen Sieg.

Ein letztes Mal standen sich die Teams aus Herford und Diez-Limburg in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ gegenüber und die Gäste hatten sich bestimmt auch noch einmal einiges vorgenommen. Die Ostwestfalen begannen jedoch sofort mit sehr viel Tempo und suchten direkt den Weg zum gegnerischen Tor. Aaron Reckers eröffnete in der 3. Minute den Torreigen mit einem Schuss von der blauen Linie. Rund 120 Sekunden später erhöhte Max Droick mit seinem ersten Saisontreffer auf 2:0 und als Gleb Berezovskij mit dem nächsten Angriff das Ergebnis auf 3:0 stellte, war die Vorentscheidung bereits zu einem frühen Zeitpunkt gefallen. Zwar stabilisierten sich die Gäste zunächst, jedoch war das 4:0 durch Rustams Begovs in der 15. Minute nicht zu verhindern.

Auch im Mittelabschnitt war Herford das spielbestimmende Team. Mit einer sehenswerten Kombination in Unterzahl wurde das 5:0 vorbereitet. Marius Garten verlagerte mit einem Pass die Seite, Rustams Begovs passte schnell auf Gleb Berezovskij, der aus kurzer Distanz nur noch seinen Schläger hinhalten musste. Auch das Überzahlspiel der Herforder sollte gelingen. Dominik Patocka erhöhte im 5 auf 4 auf 6:0 (33.). Noch vor der letzten Pause brachte Stanley Jatczak die EGDL durch das 1:6 auf das Scoreboard (36.).

Im Schlussabschnitt war dann der HEV wieder an der Reihe. Logan DeNoble erhöhte in der 43. Minute auf 7:1 und als das Spiel in die Schlussphase ging, zündeten die Hausherren noch einmal den Turbo. Innerhalb von 250 Sekunden schraubten Killian Hutt (53.), Jonas Gerstung (53.), Logan DeNoble (54.) und Rustams Begovs (55.) das Ergebnis auf 11:1 und sorgten somit für den ersten zweistelligen Herforder Sieg der Saison. Trotz des hohen Rückstandes zeigten die Rockets aus Diez-Limburg noch einmal Moral und verkürzten in den Schlussminuten. Stanley Jatczak traf zunächst in doppelter Überzahl (58.) und schließlich setzte Lorenzo Valenti kurz vor der Schlusssirene den Schlusspunkt zum 3:11.

„Wir haben uns gut auf das Spiel heute vorbereitet und das abgerufen, was wir uns vorgenommen haben. Jetzt versuchen wir in Essen nachzulegen, konzentrieren uns zunächst einmal nur auf uns und dann gucken wir weiter“, gab sich Chefcoach Milan Vanek nach der Partie zufrieden. Mit nunmehr 59 Punkten hat Herford den Abstand auf den PrePlayOff-Platz 10 (Hamm) auf vier Zähler verkürzt. Da auch Erfurt noch nicht zu 100% durch ist, besteht für die Ice Dragons weiterhin eine theoretische Chance auf die Top 10. Voraussetzung ist allerdings ein weiterer Sieg, möglichst nach regulärer Spielzeit, bei den Moskitos Essen in der Sonntagsbegegnung. Ab 18.00 Uhr kämpfen die Ice Dragons um ihre theoretische Chance weiter und werden noch einmal alles versuchen, im letzten Saisonspiel einen Showdown in der Heimbegegnung gegen die Crocodiles Hamburg am kommenden Freitag zu erzwingen.

Der Herforder Eishockey Verein wünscht dem langjährigen Weggefährten EG Diez-Limburg für die Zukunft alles Gute und hofft, dass der Neubeginn in der Regionalliga West gelingt.

Tore:

1:0 02:36 Aaron Reckers (Max Pietschmann / Anton Seidel)

2:0 04:30 Max Droick (Lukas Krumpe / Anton Seidel)

3:0 04:47 Gleb Berezovskij (Rustams Begovs / André Gerartz)

4:0 14:11 Rustams Begovs (Gleb Berezovskij / Nicklas Müller)

5:0 26:13 Gleb Berezovskij (Rustams Begovs / Marius Garten) SH1

6:0 32:36 Dominik Patocka (Logan DeNoble / Killian Hutt) PP1

6:1 35:24 Stanley Jatczak (David Lademann / Alexander Seifert)

7:1 42:13 Logan DeNoble (Dominik Patocka / Killian Hutt)

8:1 52:20 Killian Hutt (Rustams Begovs / Marius Garten)

9:1 52:37 Jonas Gerstung (Logan DeNoble)

10:1 53:41 Logan DeNoble

11:1 54:49 Rustams Begovs (Gleb Berezovskij / Quirin Stocker)

11:2 57:34 Stanley Jatczak (David Lademann / Michael Brunner) PP2

11:3 59:26 Lorenzo Valenti (Paul König / Dennis Bondarenko)

Strafen:

Herford 8 Minuten

Diez-Limburg 8 Minuten

Zuschauer:

651

