Hauptsponsor tproneth stellt Dauerkartenkontingent zur VerfÃ¼gung – 100 Frei-Kinderdauerkarten erhÃ¤ltlich

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Noch bis zum morgigen Freitag, 08.07.2022 läuft der Frühbucherrabatt beim diesjährigen Dauerkartenverkauf.

So war es geplant. Der SC Riessersee verlängert diesen nun – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen! Grund hierfür ist eine Aktion powered by Hauptsponsor tproneth – The Storage Company: „ Als Hauptsponsor des SC Riessersee und vor allem als jahrzehntelange Fans des Vereins liegt uns die Zukunft des Sportclubs sehr am Herzen. Für uns ist es wichtig auch die junge Generation der Region wieder für Eishockey unter der Alpspitze begeistern zu können. Aus diesem Grund stellen wir dem Verein 100 Dauerkarten für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren kostenfrei zur Verfügung. Der SCR wird diese 100 Dauerkarten, egal welcher Kategorie nach dem Prinzip „first come – first serve“ anbieten.“, erklärt tproneth Geschäftsführer Markus Schwinghammer.

Anspruch auf die 100 Frei-Dauerkarten haben Kinder zwischen dem sechsten und einschließlich dem zwölften Lebensjahr. Bestellt werden können die Tickets nur persönlich in der Geschäftsstelle oder per E-Mail an mail@scriessersee.de. Die Bestellung muss von einem Erziehungsberechtigten aufgegeben werden und ein Nachweis über das Alter des Kindes beinhalten.

Für alle Erziehungsberechtigten oder Aufsichtspersonen der jeweiligen Kinder, welche sich auch für eine Dauerkarte interessieren, gilt zudem weiterhin der Frühbucherrabatt von 10% auf die eigene Dauerkarte. Diese ist jedoch ebenso nur persönlich in der Geschäftsstelle oder per E-Mail an mail@scriessersee.de bestellbar. Die Dauerkarte der Aufsichtsperson muss in der gleichen Ticketkategorie bestellt werden wie die Kinder-Freidauerkarte. Ein entsprechender Nachweis als berechtigte Aufsichtsperson muss einmalig bei der Bestellung der Dauerkarte vorgelegt werden.

„Wir dürfen und wollen die junge Generation in unserer Region nicht verlieren. Wir müssen die jüngsten unserer Gesellschaft für den SC Riessersee und den Eishockeysport begeistern. Diese Kinder sind unsere zukünftigen Fans. Die Frei-Dauerkarten sind ein erster Schritt um die Jugend zurück ins Olympia Eissportzentrum zu holen. Darauf werden noch weitere folgen.“, erklärt SCR Geschäftsführer Panagiots Christakakis und führt weiter aus: „Kinder unter sechs Jahren dürfen sowieso seit jeher kostenfrei zu unseren Heimspielen. Wir hoffen und gehen davon aus, dass diese Aktion nun auch bei Kindern bis einschließlich zwölf Jahren das Interesse am SCR weiter steigert. Zudem wollen wir mit dieser Aktion die Familien unserer Region finanziell entlasten und unterstützen. Für viele ist es aktuell nicht möglich sich eine Dauerkarte für ihr Kind und für sich selber zu leisten. Da möchten wir unseren Fans unter die Arme greifen und helfen. In diesem Zuge bedanken wir uns auch bei Markus Schwinghammer von unserem Hauptsponsor tproneth, welcher uns bei der Realisierung dieser Aktion unterstützt und diese erst möglich macht.“, erklärt der Geschäftsführer des SC Riessersee

Ab sofort können daher persönlich in der Geschäftsstelle oder per E-Mail nach dem Prinzip „first come, first serve“ die Kinder-Freidauerkarten für die Saison 2022/23 sowie die 10% rabattierten Aufsichtspersonendauerkarten bestellt werden.

Auch der normale Dauerkartenkauf ist selbstverständlich weiterhin möglich. Auch hier kann entweder telefonisch, per E-Mail oder unkompliziert über unseren Onlineshop das neue Saisonticket bestellt werden. Zudem gilt der reguläre Frühbucherrabatt von 10% nur noch bis zum morgigen Freitag, 08.07.2022. Daher gilt: Jetzt noch schnell Dauerkarte buchen, 10% Rabatt sichern und attraktives weiß-blaues Eishockey in der kommenden Saison live erleben.