Hart erkÃ¤mpfter Sieg: Indians gewinnen nach VerlÃ¤ngerung gegen Riessersee

Memmingen (fl/mfr). Die Indians konnten zwei wichtige Punkte aus Garmisch-Partenkirchen entführen. Mit 5:4 n.V. belohnte sich das Team von Sergej Waßmiller für eine kämpferische Leistung gegen gleichwertige Gastgeber aus Oberbayern.

Nachdem das Spiel am Freitag gegen Passau abgesagt wurde, nahmen sich die Indianer viel für das Spiel an der Zugspitze vor. Unterstützung gab es unter anderem durch Debütant Ledlin, Samir Kharboutli und Niklas Länger vom Kooperationspartner aus Augsburg. Doch so richtig gelingen wollte es zunächst nicht. Der SCR folgerichtig ging in der 7.Minute durch Soudek in Führung. Die Antwort der Maustädter ließ nicht lange auf sich warten. So besorgten kurz darauf Marc Hofmann und Linus Svedlund binnen einer Minute die Führung für den ECDC. Den Schwung aus dieser Führung nahmen die Rot-Weißen dennoch nicht so richtig mit, wodurch der SCR kurz vor der Pause noch den Ausgleich erzielte. Routinier Uli Maurer war zur Stelle.

Im zweiten Drittel wirkten die Indianer zwar erneut bemüht, aber fanden nicht zu ihrem Spiel. Schon früh erwischte es die Memminger kalt, denn Uli Maurer schnürte mit seinem Treffer in der 24.Minute den Doppelpack. In der 35.Minute legten die Werdenfelser sogar nach und erzielten durch Kronawitter das 4:2. Dennoch zeigten die Mannen von Sergej Waßmiller, Moral und Kampfgeist und markierten in der 37.Minute den Anschluss. Leon Abstreiter vollendete nach Vorarbeit von Svedlund.

Im letzten Drittel probierten es die Indianer nochmals und arbeiteten sehr hart. Riessersee tauchte ein ums andere Mal auch gefährlich vor dem Indianer-Gehäuse auf, das Lukas Steinhauer erneut stark hütete. So dauerte es bis zur 56.Minute als Samir Kharboutli den hart erkämpften Ausgleich schoss. Im Alleingang ließ er SCR-Goalie Allavena keine Chance. Damit ging es in die Overtime, in der der ECDC das Glück auf seiner Seite hatte. Erneut Samir Kharboutli, mit dem fast exakt gleichen Tor, vollstreckte eiskalt. Damit belohnte sich das Team am Ende mit zwei wichtigen Punkten in einer schnellen und intensiven Eishockeypartie.

Bereits am Dienstag geht es für die Indians weiter. Nachdem der eigentlich geplante Gegner Rosenheim nicht zur Verfügung steht, wartet der ECDC auf die Neuansetzung des DEBs, welche am Montag erfolgen soll. Das gleiche gilt ebenso für das Heimspiel am kommenden Freitag. Mehrere Teams der Oberliga-Süd befinden sich zur Zeit in Quarantäne und sind nicht im aktiven Spielbetrieb.

SC Riessersee – ECDC Memmingen 4:5 n.V. (2:2/2:1/0:1/0:1)

Tore: 1:0 (7.) Soudek (Radu, Zitterbart, 5-4), 1:1 (7.) Hofmann (Richter, Steinhauer), 1:2 (8.) Svedlund (Kharboutli, Richter), 2:2 (15.) Maurer (Wachter, 4-5), 3:2 (24.) Maurer (Arkiomaa, Radu), 4:2 (35.) Kronawitter (Zitterbart), 4:3 (37.) Abstreiter (Svedlund, Meier), 4:4 (56.) Kharboutli (Herm), 4:5 (63.) Kharboutli (GWG).

Strafminuten: Riessersee 6 – Memmingen 10

ECDC Memmingen: Steinhauer (Vollmer) – Meier, Svedlund; Kasten, de Paly; Kittel, Schirrmacher; Länger – Pfalzer, Huhn, Schreiber; Herm, Schmid, Wolter; Richter, Kharboutli, Hofmann; Fabian, Ledlin, Abstreiter.