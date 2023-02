Hamburger Niederlage in Duisburg

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben das Auswärtsspiel gegen die Füchse Duisburg am Sonntagnachmittag mit 1:4 (1:0/0:3/0:1) verloren. Zwei Tage nach dem Heimsieg...

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben das Auswärtsspiel gegen die Füchse Duisburg am Sonntagnachmittag mit 1:4 (1:0/0:3/0:1) verloren.

Zwei Tage nach dem Heimsieg gegen die Hammer Eisbären mussten die Crocodiles auf Kapitän Dominik Lascheit verzichten. Trotzdem ging es für die Gäste gut los: Nach nur 34 Sekunden gingen die Hamburger durch Tobias Bruns mit 1:0 in Führung. Die Hausherren machten in der Folge zwar Druck, fanden aber keinen Weg vorbei an Kai Kristian.

Im zweiten Spielabschnitt ließen die Hanseaten zwei Überzahlsituationen liegen und mussten sich dann von den Duisburgern zeigen lassen, wie es besser geht. Manuel Neumann sorgte für den Ausgleich (27.). Oula Uski drehte das Spiel schließlich (31.) und Neumann stellte mit seinem zweiten Powerplaytreffer auf 1:3 (33.).

Im letzten Spielabschnitt wehrten sich die Hamburger gegen die Niederlage, fanden aber keine Lösung. Als Trainer Henry Thom Kai Kristian für einen sechsten Feldspieler vom Eis nahm, setzte Lennart Schmitz mit dem 1:4 den Schlusspunkt (59.).

„Das war heute insgesamt viel zu wenig, aber verloren haben wir das Spiel in Über- und Unterzahl. Wir konnten zwei 5:3-Situationen nicht nutzen und Duisburg schießt zwei Tore im Powerplay. Das macht dann den Unterschied“, sagte Thomas Zuravlev.

3398 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München