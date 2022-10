Hai energy! Pop Beverage in Saison 2022/23 offizieller Sponsor der KÃ¶lner Haie

München. (PM Borgmeier) Warm-ups auf den Kufen verbrennen Energie. Den Kölner Haien spendet ab jetzt Getränkehersteller Pop Beverage mit seinem Premium-Energydrink Crowns Power –...

München. (PM Borgmeier) Warm-ups auf den Kufen verbrennen Energie.

Den Kölner Haien spendet ab jetzt Getränkehersteller Pop Beverage mit seinem Premium-Energydrink Crowns Power – und zeigt dies klar auf der Kluft: Während der gesamten Saison 2022/23 prangt auf den schwarzen Warm-up-Trikots der Eishockeyprofis weithin sichtbar das goldene Crowns-Logo. „Die Haie feiern dieses Jahr ihren Fünfzigsten! Als ihr langjähriger Anhänger genieße ich es besonders, die Jungs ausgerechnet im Jubiläumsjahr supporten zu dürfen“, unterstreicht Christian Eiber, Gründer der Pop Beverage.

Das Eis ist heiß

Los gings beim sensationellen DEL-Saisonauftakt der Kölner Haie gegen Red Bull München, bei dem die Domstädter ihre Gegner mit 6:3 vom Eis fegten. In Crowns-Trikots spielten sich die Haie warm und schürten Aufmerksamkeit bei den Fans. Und davon gibt es einige: Immer wieder bricht der KEC Zuschauerrekorde und genießt weit über die Landesgrenzen hinaus Bekanntheit. Acht Deutsche Meisterschaften, legendäre Playoffs, spannende Derbys und zahlreiche internationale Erfolge machten ihn zu einem der populärsten Vereine Deutschlands. Für Mirko Lüdemann, Kölner Eishockeyheld aus früheren Zeiten und heutiger Sales-Manager der Haie, spielt Crowns ebenfalls in der ersten Liga: „Ein Eishockeynarr und authentischer Sponsor, der sein Produkt selbst herstellt, gestaltet und erfolgreich vertreibt – das passt perfekt zu uns als bodenständiger, fannaher Mannschaft!“

Königliche Erfrischung

In Süddeutschland produziert, belebt Crowns Premium Energy Drink in fünf Geschmackssorten. Das edle Erscheinungsbild der von Pop Beverage selbstgestalteten 330 ml-Dosen setzt dem Taurin die Krone auf. Respekt vor der Umwelt unterstreicht das Material der Dosen – sie bestehen aus recyceltem Aluminium. Mehr unter www.pop-beverage.com.

Über POP Beverage GmbH

Die 2020 gegründete POP Beverage GmbH mit Sitz in München produziert Premiumgetränke und vertreibt sie über den Lebensmitteleinzelhandel, Convenience Stores und gastronomische Einrichtungen. Darüber hinaus stattet sie Charity- und Szene-Events im In- und Ausland mit DJs, Models, Show Cars, Equipment und Getränken aus. Zu ihren Marken zählen Eistee Love & Peace, Crowns Premium Energy Drink, Crowns Prosecco sowie Pop Up Beer aus der innovativen Aluminiumflasche. Die Geschäfte führt Oliver Sekula. Mehr zu POP Beverage finden Interessierte unter: https://www.pop-beverage.com/