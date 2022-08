Gruppen fÃ¼r die U20 WM 2023 im Dezember stehen fest

Wien. (PM ÖEHV) Hockey Kanada und der Internationale Eishockeyverband (IIHF) haben die Gruppen für die IIHF World Junior Championship 2023 veröffentlicht, die erneut in...

Gruppe A, in der auch Österreich spielt, wird in Halifax im Bundesstaat Nova Scotia, gespielt, für Gruppe B geht`s nach Moncton, New Brunswick.

Deutschland ist auch bei der IIHF World Junior Championship 2023 im Dezember Gegner von Österreich in der Vorrunde – Copyright: puckfans.at/Werner Krainbucher

Bei der aktuell in Edmonton nachgetragenen U20 WM 2022 gibt es wie geplant keinen Absteiger. Dies wäre bereits aufgrund der Coronakrise beim später abgebrochenen Turnier Ende Dezember 2021 so vorgesehen gewesen. Obwohl die nachgetragene IIHF World Junior Championship 2022 aktuell noch voll im Gange ist, wurden bereits die Gruppen für die bevorstehende U20 WM 2023 eingeteilt. Dafür wurden die Ergebnisse der letzten fünf Turniere herangezogen, woraus sich folgende Konstellationen ergaben:

Gruppe A, Halifax: Kanada, Schweden, Tschechien, Deutschland, Österreich

Gruppe B, Moncton: USA, Finnland, Schweiz, Slowakei, Lettland

Roger Bader, ÖEHV Sportdirektor Herren: „Kanada, Schweden und Tschechien stehen bei der aktuellen U20 WM allesamt im Halbfinale. Das zeigt bereits, wie viel Qualität hier im Dezember auf uns wartet. Zudem konnte Deutschland ein wenig überraschen, ist aber dennoch jene Nation, die am ehesten in unserer Nähe liegt. Wir haben zwei Chancen um den Klassenerhalt zu realisieren: Die erste ist, Deutschland in der Tabelle hinter uns zu bringen. Die zweite bei einer allfälligen Relegationsrunde, das Best-of-three für uns zu entscheiden.“

Während diesen August Philipp Pinter Österreichs U20 Cracks als Interims-Head Coach in die WM führte, wird zu Jahreswechsel wie geplant Marco Pewal an der Bande stehen. In der Funktion des General Managers begleitet auch ÖEHV Sportdirektor Herren Roger Bader das Nationalteam nach Kanada.

Nach Angaben der IIHF wird der endgültige Spielplan in den kommenden Wochen veröffentlicht. Tickets sollen demnächst verfügbar sein. Sämtliche Spiele der 2023 IIHF World Junior Championship werden live auf TSN und RDS übertragen.