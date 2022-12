Grizzlys verlÃ¤ngern vorzeitig mit Shooting-Star

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Starkes und wichtiges Signal für die Zukunft der Grizzlys Wolfsburg: Die Niedersachsen haben den Vertrag mit ihrem Stürmer Luis Schinko vorzeitig...

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Starkes und wichtiges Signal für die Zukunft der Grizzlys Wolfsburg: Die Niedersachsen haben den Vertrag mit ihrem Stürmer Luis Schinko vorzeitig bis 2025 verlängert.

Luis Schinko war zur Saison 2021-2022 von den Löwen Frankfurt aus der DEL2 in den Allerpark gekommen. Bei den Grizzlys bremste ihn eine schwere Schulterverletzung zunächst aus. Spätestens in der aktuellen Saison hat der gebürtige Landshuter seine Qualitäten jedoch unter Beweis gestellt. In bislang 31 Ligaspielen gelangen „Schinki“, wie er teamintern genannt wird, satte sieben Tore und acht Vorlagen.

Noch stärker präsentierte sich der 22-Jährige in der Champions Hockey League. Als Topscorer der Grizzlys steuerte er in acht Partien drei Tore und sechs Assists bei und hatte so maßgeblichen Anteil am Erreichen des Achtelfinals der Playoffs.

Die tollen Leistungen des Rechtsschützen blieben auch im Kreise der Nationalmannschaft nicht unerkannt. Beim Deutschland Cup absolvierte Schinko seine ersten drei Partien als A-Nationalspieler. In diesen Spielen konnte er bereits zwei Punkte sammeln.

„Ich bin sehr glücklich bei den Grizzlys. Daher freue ich mich sehr, dass ich meinen Vertrag vorzeitig verlängern konnte. Die Coaches schenken mir auch in wichtigen Spielsituationen ihr Vertrauen. Für meine Entwicklung war und ist dies enorm wichtig. Jetzt möchte ich den nächsten Schritt machen und meine Rolle im Team rechtfertigen“, so Luis Schinko.

„Luis hat es in seinem Statement bereits gesagt. Er fühlt sich sehr wohl bei uns und er hat nach seiner langwierigen Verletzung im Sommer gemeinsam mit unserem Fitness-Coach Peter Kruse die Grundlagen gelegt, um körperlich fit in die Saison starten zu können. Luis hat alle Fähigkeiten, ein richtig Guter zu werden. Auf diesem Weg werden wir ihn weiter unterstützen, fordern und fördern. Wir sind sehr froh, dass wir frühzeitig den Vertrag verlängern konnten, denn ich bin überzeugt, dass seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist“, so Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.