Grizzlys: “Ein absoluter Teamplayer” – Vertrag mit Goalie Chet Pickard verlÃ¤ngert

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys haben den auslaufenden Vertrag mit Torhüter Chet Pickard um ein weiteres Jahr bis 2023 verlängert.

Damit wird der Deutsch-Kanadier in sein viertes Jahr bei den Niedersachsen gehen und gemeinsam mit Dustin Strahlmeier auch in der kommenden Saison das Torhütergespann bilden.

Nach Stationen in den USA, Kanada, Schweden und Dänemark zog es Pickard 2015 in die PENNY DEL. Von diesem Zeitpunkt an spielte er zwei Jahre für die Iserlohn Roosters (54 Spiele) und trug im Anschluss ebenso lange das Trikot der Adler Mannheim (42 Spiele), mit denen er 2019 deutscher Meister wurde.

Zur Saison 2019-2020 wechselte der heute 32-Jährige in den Allerpark und absolvierte bis dato insgesamt 48 Spiele im Dress der Schwarz-Orangenen Grizzlys. In der laufenden Spielzeit stand Pickard bisher in elf Partien zwischen den Pfosten und hat eine Fangquote von 89,9 Prozent sowie einen Gegentorschnitt von 2,92 vorzuweisen.

„Wir sind sehr froh, dass wir auf den wichtigen Torhüterpositionen frühzeitig Klarheit schaffen konnten und mit ‚Picks‘ sowie ‚Strahlie‘ weiterhin ein sehr starkes Gespann haben werden, dass uns bereits in der laufenden Spielzeit den einen oder anderen Punkt festhalten konnte. Chet ist ein absoluter Teamplayer, auf den wir uns stets verlassen können und der auch in der Kabine einen gewissen Spirit einbringt“, so Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.