Grizzlys Wolfsburg coronabedingt nicht spielfÃ¤hig / Augsburger Panther spielen am Freitag gegen Iserlohn Roosters

Neuss. (PM DEL / EM) Die Partie zwischen den Augsburger Panther und Grizzlys Wolfsburg ( 28.01.22) kann nicht stattfinden. Aufgrund einer Verfügung des Gesundheitsamts...

Neuss. (PM DEL / EM) Die Partie zwischen den Augsburger Panther und Grizzlys Wolfsburg ( 28.01.22) kann nicht stattfinden.

Aufgrund einer Verfügung des Gesundheitsamts Wolfsburg kann das Team der Grizzlys coronabedingt nicht antreten.

Stattdessen spielen die Augsburger gegen die spielfreien Iserlohn Roosters im Curt- Frenzel-Stadion. Die beiden Teams einigten sich, ihre Partie des 16. Spieltags, die ursprünglich bereits für den 24. Oktober 2021 angesetzt war, nachzuholen. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Für die Iserlohn Roosters kommt es damit nach fast einem Monat Spielpause aufgrund von zahlreichen Corona-Fällen zum Comeback in der DEL. Ihr letztes Spiel haben die Sauerländer am 30. Dezember in München bestritten.

Der neue Iserlohner Trainer Kurt Kleinendorst feiert somit seine Premiere hinter der Iserlohner Bande in der Fuggerstadt.