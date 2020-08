Goalie Sergei Belov wird ein Pinguin

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben Torhüter Sergei Belov unter Vertrag genommen. Der gebürtige Moskauer kann mit seinen Jahren 26 Jahren schon auf...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben Torhüter Sergei Belov unter Vertrag genommen.

Der gebürtige Moskauer kann mit seinen Jahren 26 Jahren schon auf viel Erfahrung in Russland zurückblicken. In den Jahren 2015 bis 2018 führte er seine Vereine, HK Ryazan und Sokol Krasnoyarsk, durchgehend in die Play-Offs der VHL und kann dort eine durchschnittliche Fangquote von über 91% vorweisen. Die letzte Saison hat Belov leider aus familiären Gründen vollständig verpasst.

Sein ehemaliger Torwartkollege, KHL-Legende und Weltmeister Alexander Jerjomenko, kennt jedoch seine enormen Stärken: „Sergei arbeitet immer sehr hart an sich selbst und versucht dabei auch immer das Beste für das Team zu geben. Er ist sowohl unglaublich schnell und agil als auch technisch äußerst begabt. Darüber hinaus besitzt Sergei enormen Siegeswillen, der die gesamte Mannschaft vorantreibt.“

„Belov war auf der Suche nach einer Chance, sich in einer europäischen Spitzenliga zu zeigen und musste aufgrund dessen nicht lange über seine Unterschrift in Krefeld nachdenken. Er freut sich nun auf die kommende Saison und darauf, ein Teil der Krefelder Eishockeyfamilie zu sein“, beschreibt Saveljev die Verhandlungen mit dem Torwart.