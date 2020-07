Goalie Jonas Stettmer mit Profivertrag / Panther und Starbulls kooperieren

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt wird künftig mit den Starbulls Rosenheim kooperieren. Der Oberligist und die Panther haben sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt,...

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt wird künftig mit den Starbulls Rosenheim kooperieren.

Der Oberligist und die Panther haben sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt, um den Talenten an den jeweiligen Standorten die bestmöglichen Entwicklungsperspektiven zu bieten. Nachwuchstorhüter Jonas Stettmer hat beim ERC außerdem einen Profivertrag unterschrieben und wird mit einer Förderlizenz für die Starbulls ausgestattet.

Der ERC und Rosenheim wollen mit ihrer Zusammenarbeit jungen Spielern ein optimales Sprungbrett in eine erfolgreiche Karriere bieten. Nach dem Ende der Kooperation mit dem ESV Kaufbeuren haben die Schanzer mit den Starbulls einen Traditionsverein in der deutschen Eishockeylandschaft als Partner gewinnen können, der für seine herausragende Nachwuchsarbeit bekannt ist. So wurden unter anderem Ex-Panther Patrick Hager sowie NHL-Goalie und Stanley-Cup-Sieger Philipp Grubauer in der Rosenheimer Nachwuchsschmiede ausgebildet.

„Zunächst einmal möchte ich mich beim ESV Kaufbeuren, insbesondere bei Michael Kreitl und Birgit Hampel, für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren bedanken. Dass nun die Kooperation mit Rosenheim, einem ebenso traditionsreichen Club mit ausgezeichneter Nachwuchsarbeit, geklappt hat, freut mich sehr. Zumal die Partnerschaft mit Rosenheim unseren Spielern aus dem DNL-Team eine tolle Perspektive bietet, um die ersten Schritte im Profi-Eishockey zu machen“, freut sich Sportdirektor Larry Mitchell.

Ingo Dieckmann, Organisatorischer Leiter Sport bei den Starbulls, meint: „Erstmal freut es mich, dass es geklappt hat. Wir haben jetzt die Möglichkeit, unseren jungen Spielern ein durchgängiges Paket anzubieten. Uns ging es nicht darum, möglichst viele Spieler aus Ingolstadt zu bekommen, sondern auch unseren eigenen Spielern die Gelegenheit zu geben, sich auf einem hohen Level zu zeigen.“

Neben Enrico Henriquez-Morales wird Jonas Stettmer der erste Spieler sein, der von der neuen Kooperation profitiert. Der 18-Jährige unterzeichnete in der vergangenen Woche einen Profivertrag bei den Panthern und erhielt gleichzeitig eine Förderlizenz für Rosenheim. Somit kann er auch in der Oberliga wichtige Spielpraxis für seine Entwicklung sammeln. Seine ersten Schritte als Profi machte der Goalie bereits in der vergangenen Saison, als er dritter Torwart des ERC war und im letzten Hauptrundenspiel als erster Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in einem DEL-Spiel zum Einsatz kam. „Jonas hat großes Potential und in der vergangenen Spielzeit große Fortschritte gemacht. Dass wir ihm nun die Möglichkeit bieten können, per Förderlizenz regelmäßig im Profi-Bereich zu spielen, ist eine Win-Win-Situation“, erklärt Mitchell.

Starbulls schließen Kooperationsvertrag mit dem ERC Ingolstadt

Rosenheim. (PM Starbulls) Ein weiterer wichtiger Baustein im Starbulls Zukunftskonzept: Vor wenigen Tagen unterzeichneten die Verantwortlichen des Eishockeyvereins von der Mangfall einen Kooperationsvertrag mit dem DEL-Team des ERC Ingolstadt. Das vorrangige Ziel darin ist es, Talenten die bestmöglichen Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten bieten zu können.

Unter dem Motto „Wer die Jugend hat, hat die Zukunft“ möchten die Starbulls und der ERC Ingolstadt (DEL) mit ihrer in dieser Woche unterzeichneten Zusammenarbeit jungen Spielern ein optimales Sprungbrett in eine erfolgreiche Eishockeykarriere bieten. Dabei werden die Trainerstäbe aus Rosenheim und Ingolstadt bei der Entwicklung der jungen Spieler eng zusammenarbeiten, sich regelmäßig über die weiteren Schritte für die Talente beider Klubs austauschen und hierfür individuelle Konzepte entwickeln. Die jungen Nachwuchscracks beider Standorte sollen im Rahmen der Zusammenarbeit auch vom hochwertigen Trainingsbetrieb auf Profiniveau beider Vereine profitieren und dort regelmäßig in den Seniorenbereich hineinschnuppern.

Optimale Talentförderung über verschiedene Wege

Ingo Dieckmann, Organisatorischer Leiter Sport bei den Starbulls, sagt: „Als erstes möchte ich mich bei Larry Mitchell und dem ERC Ingolstadt für die sehr angenehmen Gespräche bedanken. Mich freut es sehr, dass die Zusammenarbeit nun unter Dach und Fach ist. Wir haben jetzt die Möglichkeit, unseren jungen Spielern ein durchgängiges Paket mit vielen unterschiedlichen Perspektiven und Möglichkeiten anzubieten. Durch die Kooperation mit dem ERC können wir unserem Nachwuchs nun bereits in jungen Jahren viele verschiedene Wege aufzeichnen und sie in ihrer Entwicklung optimal fördern. Vorrangig geht es uns nicht darum, möglichst viele Spieler aus Ingolstadt zu bekommen, sondern unseren eigenen Nachwuchstalenten die Gelegenheit zu geben, sich auf einem hohen Level zu zeigen und von diesem zu profitieren.“

Torhüter Stettmer per Förderlizenz zu den Starbulls

Neben der bereits vorab vermeldeten Förderlizenz von Enrico Henriquez für die Starbulls wird Torhüter Jonas Stettmer der zweite Spieler sein, der von der neuen Kooperation profitieren wird. Der 18-Jährige unterzeichnete in der vergangenen Woche einen Profivertrag bei den Panthern und erhielt gleichzeitig eine Förderlizenz für die Starbulls. Somit kann der gebürtige Straubinger auch in der Eishockey-Oberliga wichtige Spielpraxis für seine Entwicklung sammeln. Seine ersten Schritte als Profi machte der 194cm große Goalie bereits in der vergangenen Saison, als er dritter Torwart des ERC war und im letzten Hauptrundenspiel als erster Spieler aus dem Nachwuchs der Schanzer in einem DEL-Spiel zum Einsatz kam.

„Kooperation ist eine Win-Win Situation für alle Seiten“

„Ich freue mich sehr, dass Jonas nun zu uns nach Rosenheim kommt und hier mit Andreas Mechel und Marinus Schunda ein starkes und extrem talentiertes Torhütertrio bildet. Ich konnte mich in der letzten Spielzeit mehrfach in der U20-Divison 2 bei den Spielen gegen unsere Jungs von seinem Talent überzeugen und bin mir sicher, dass er für uns ein starker Rückhalt sein wird“, sagt Ingo Dieckmann, Organisatorischer Leiter Sport bei den Starbulls.

ERC Sportdirektor Larry Mitchell stimmt seinem Rosenheimer Kollegen Kopfnickend zu: „In Jonas steckt großes Potential und er hat in der vergangenen Spielzeit große Fortschritte gemacht. Dass wir ihm nun die Möglichkeit bieten können, per Förderlizenz regelmäßig im Profi-Bereich zu spielen, ist eine Win-Win-Situation. Uns freut es sehr, dass die Kooperation mit Rosenheim – einem traditionsreichen Klub mit ausgezeichneter Nachwuchsarbeit – geklappt hat. Zumal die Partnerschaft mit Rosenheim unseren Spielern aus dem DNL-Team eine tolle Perspektive bietet, um die ersten Schritte im Profi-Eishockey zu machen“

Der Kader der Starbulls Rosenheim für die Saison 2020/2021 (Stand: 29. Juli 2020)

Tor (3): Andreas Mechel, Jonas Stettmer (FL), Marinus Schunda

Verteidigung (8): Maximilian Vollmayer, Florian Krumpe, Dennis Schütt, Dominik Kolb, Tobias Draxinger, Simon Heidenreich, Benedikt Dietrich, Michael Gottwald

Angriff (12): Kyle Gibbons, Curtis Leinweber, Alexander Höller, Michael Baindl, Enrico Henriquez (FL), Kevin Slezak, Sebastian Stanik, Florian Maierhofer, Dominik Daxlberger, Kilian Steinmann, Philipp Lode, Tobias Meier