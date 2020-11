Gleb Berezovskij zurÃ¼ck in Herford – NÃ¤chstes Duell mit den Icefighters

Herforder Ice Dragons erneut gegen Leipzig Herford. (PM HEV) Auf ein Neues – der Herforder Eishockey Verein trifft im Freitagsspiel innerhalb von 14 Tagen...

Herford. (PM HEV) Auf ein Neues – der Herforder Eishockey Verein trifft im Freitagsspiel innerhalb von 14 Tagen bereits zum dritten Mal in der Oberliga Nord auf die EXA Icefighters Leipzig.

Langweilig dürfte den Eishockeyfans dabei nicht werden, boten die ersten beiden Aufeinandertreffen der Kontrahenten jeweils äußerst spannendes Eishockey. Während vor zwei Wochen das erste Spiel mit 6:5 an die Ostwestfalen ging, konterte Leipzig nur 48 Stunden später mit einem 3:2 nach Verlängerung.

Nachdem die Icefighters eine schwierige Saisonvorbereitung absolvierten, fanden sie zunächst nur mit Mühe in die neue Eiszeit, zeigten sich zuletzt aber deutlich verbessert und scheinen den Rückstand aus der Preseason inzwischen aufgeholt zu haben. Spätestens seit dem vergangenen Wochenende fand die Mannschaft um Chefcoach Sven Gerike zur gewohnten Stärke zurück und gewann das Derby bei den Saale Bulls Halle mit 4:0 und ließ auch der EG Diez-Limburg beim 5:2 keine Siegchance.

Unter der Woche gab es gegen Schlusslicht Krefeld die nächsten drei Punkte, wobei man beim 3:2-Erfolg ein intensives Spiel zu bestreiten hatte, welches erst in den letzten Minuten entschieden wurde.

Das Team von Coach Jeff Job wird sich im Duell gegen Leipzig keine Schwächephase leisten dürfen, wie zu Beginn der Begegnung bei den Crocodiles Hamburg am letzten Sonntag. Dort hatte man die ersten sechs Minuten verschlafen und lag bereits früh mit 0:3 im Hintertreffen. Viel mehr wird man an die guten Spiele zuvor anknüpfen müssen, wenn man gegen die Icefighters bestehen will und nochmals etwas Zählbares im heimischen Eisstadion behalten will. Während Nils Bohle und Lasse Bödefeld weiterhin verletzt ausfallen werden, dürfte der Kanadier Christophe Lalonde ins Herforder Team zurückkehren. Am Sonntag ist der HEV spielfrei und kann sich vom ersten Teil der neuen Oberligasaison erholen.

Die Begegnung gegen die EXA Icefighters Leipzig beginnt in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ um 20.30 Uhr, Zuschauer sind erneut nicht zugelassen. Wie alle übrigen Begegnungen der Oberliga Süd und Nord, wird die Partie live auf Sprade TV übertragen, der Livestream beginnt auf www.sprade.tv um 20.00 Uhr.

Gleb ist Back

Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins vermelden die Rückkehr von Gleb Berezovskij. Der 23jährige Stürmer war nach drei Jahren bei den Ice Dragons vor der Saison zum Ligakonkurrenten EG Diez-Limburg gewechselt und absolvierte dort neben der Vorbereitung auch die ersten vier Saisonspiele. Nun kehrt der Deutsch-Ukrainer, der bereits Oberligaerfahrung bei den Saale Bulls Halle und den Rostock Piranhas sammelte, nach nur drei Wochen der neuen Saison zum HEV zurück und wird den Kader der Herforder verstärken.

Die Herforder Eishockeyfans trauerten dem beliebten Spieler bei Bekanntwerden seines Wechsels zur EGDL im vergangenen Sommer nach und dürften sich nun umso mehr über die Rückkehr freuen. In der diesjährigen Oberligasaison wird Gleb die Rückennummer 23 erhalten und versuchen, die gegnerischen Abwehrreihen möglichst oft durcheinander zu wirbeln.

Gleb Berezovskij ist ab sofort spielberechtigt und sein Comeback im Trikot der Ostwestfalen gegen die EXA Icefighters Leipzig kann live auf www.sprade.tv verfolgt werden.