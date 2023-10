Gladiators nehmen drei Punkte aus Schweinfurt mit

Artikel anhören Erding. (PM Gladiators) Gelungener Saisonauftakt für die Erding Gladiators. Beim letztendlich souveränen 0:4 Auswärtssieg in Schweinfurt trafen Elias Maier, Mark Waldhausen, Cheyne...

Artikel anhören Artikel anhören

Erding. (PM Gladiators) Gelungener Saisonauftakt für die Erding Gladiators. Beim letztendlich souveränen 0:4 Auswärtssieg in Schweinfurt trafen Elias Maier, Mark Waldhausen, Cheyne Matheson sowie Max Forster.

„Schweinfurt hat es Defensiv gut gemacht. Da war es für uns gerade im ersten Drittel mühsam durchzukommen. Umso länger die Partie aber dauerte, desto mehr Druck konnten wir aufbauen. Ich denke, der Sieg ist letztendlich so auch verdient.“ zieht Gladiators Pressesprecher David Whitney ein positives Fazit.

Gegen kompakt stehende Mighty Dogs tat sich die Schütz-Truppe in den ersten 20 Minuten schwer. Trotz deutlicher Feldüberlegung wollte der Puck nicht über die Linie. Dies lag sowohl am fehlenden Schussglück als auch am stark agierenden Benedikt Rossberg im Gehäuse der Franken. Erst kurz vor der ersten Pausensirene stocherte Elias Maier die Hartgummischeibe zum umjubelten 0:1 über die Linie. Im zweiten Drittel bekamen die gut 500 Zuschauer eine weiterhin einseitige Partie zu sehen. Erding drückte vehement auf das nächste Tor, Schweinfurt verteidigte aber leidenschaftlich. Und kamen die Hausherren mal vor das TSV-Tor, wurden die Schüsse eine sichere Beute von Gladiators Torhüter Dimitri Pätzold. Es war schließlich Mark Waldhausen, der mit einem Schlenzer von der blauen Linie das beruhigende 0:2 erzielte. Das letzte Drittel war eine Kopie der vorherigen 40 Minuten. Erding spielte schnell nach vorne und erarbeitete sich so Tormöglichkeit um Tormöglichkeit. Einzig die Chancenverwertung ließ etwas zum Wünschen übrig. Cheyne Matheson aus kurzer Distanz sowie Max Forster mit einem Tor im Unterzahl stellten schließlich den 0:4 Endstand her.

Am kommenden Freitag kommt es in der Stadtwerke Erding Arena gleich zum Kracher zwischen den Erding Gladiators sowie dem EHC Klostersee. Ab 20 Uhr duellieren sich die beiden Teams vor sicherlich stimmungsvoller Kulisse. Tickets können online auf https://erding-gladiators.reservix.de/events erworben werden.

5554 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten