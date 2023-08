Erding Gladiators: Teamchef Felix SchÃ¼tz und Pressesprecher David Whitney wagen einen Ausblick – Starke Liga, starker Kader, starke Sponsoren

Artikel anhören Erding. (PM Gladiators) Die Eiszeit in Erding rückt näher. Der Bayernliga-Kader der Erding Gladiators befindet sich wieder auf dem Eis. Zeit also...

Erding. (PM Gladiators) Die Eiszeit in Erding rückt näher. Der Bayernliga-Kader der Erding Gladiators befindet sich wieder auf dem Eis.

Zeit also mit Teamchef Felix Schütz sowie Pressesprecher David Whitney einen Ausblick zu wagen.

Servus Felix, dein Kader ist mit der Verlängerung von Daniel Krzizok komplett. Wie schätzt du das Team ein?

Felix Schütz: Ich denke, dass wir die Schlüsselpositionen sehr gut besetzen konnten. Wir haben eine tolle Mischung aus erfahrenen und talentierten Spielern. Jeder Einzelne ist gewillt alles zu geben und jedes Spiel zu gewinnen.

Worauf habt ihr bei der Kaderzusammenstellung wert gelegt?

Felix Schütz: Unser Ziel war es primär die Defensive zu verstärken. Man hat gerade in den Play-Offs gegen Miesbach gesehen, was passieren kann, wenn der Kader nicht die nötige Tiefe besitzt. Da stößt man schnell an seine Grenzen.

Wie läuft die Vorbereitung?

Felix Schütz: Das Sommertraining basierte auf freiwilliger Basis, aber die Jungs zogen gut mit. Wir haben jetzt knapp zehn Wochen Zeit um in Form zu kommen. Wichtig ist, zunächst die Fitness-Grundlagen zu legen. Auf dem Eis folgen die spieltaktischen Details. Da sich die meisten Spieler schon seit Jahren kennen und die Neuzugänge super Typen sind, sollten wir schnell zu einer Einheit werden.

Wer sind die Favoriten?

Felix Schütz: Das ist schwer einzuschätzen. Viele Mannschaften haben ihren Kader stark verändert. Ich denke, man wird erst nach ein paar Wochen erkennen, wer die Favoriten sind.

Welches Saisonziel verfolgt ihr?

Felix Schütz: Die Playoffs zu erreichen sollte immer das Ziel sein. Dann schauen wir weiter! Aber im Laufe einer Saison kann viel passieren. Wenn wir von Verletzungen verschont bleiben, dann hat die Mannschaft auf alle Fälle das Potential eine sehr erfolgreiche Runde zu spielen.

Servus David. Arbeitsintensive Wochen liegen hinter der Abteilungsleitung. Gewähre uns doch ein paar Einblicke. Starten wir mit dem Thema Sponsoring. Wie sieht es dort aus?

David Whitney: Grundsätzlich gut. Wir haben viele treue Partner und konnten eine Mehrung im Sponsorenbereich erzielen. Allerdings merkt man die wirtschaftlich unsicheren Zeiten bei vielen Firmen. Daher schätzen wir jede Unterstützung und sind davon überzeugt, dass die Erding Gladiators die ideale Plattform für alle Unternehmen sind, um sich zu präsentieren. Wir bieten viele innovative Werbemöglichkeiten, haben eine im Landkreis Erding unvergleichbare hohe Reichweite und bieten jedes Wochenende hochemotionale Erlebnisse für Jung und Alt.

Exemplarisch für den Erfolg im Sponsoring kann man den neuen Helmsponsor Erdinger Brauhaus nennen, richtig?

David Whitney: Ja, stimmt. Wir freuen uns, dass wir mit dem Erdinger Brauhaus einen Helmsponsor gefunden haben. Dabei zeigt sich die Verbundenheit zwischen ERDINGER und dem Eishockey. Ohne die Unterstützung würde es nicht gehen. Dafür möchte ich mich stellvertretend bei Andreas Brenninger, dem Gebietsverkaufsleiter bei ERDINGER bedanken. Die sind Helme echte Hingucker und passen farblich perfekt.

Das klingt gut. Wieviel Dauerkarten wurden verkauft?

David Whitney: Wir merken, dass die letzte Saison und wohl auch der jetzige Kader eine gewisse Euphorie rund um die Gladiators ausgelöst hat. So haben wir bislang bereits mehr als 150 Dauerkarten online verkauft. Traditionell werden zu den ersten Spielen noch zahlreiche Saisontickets an der Stadionkasse gekauft. Allerdings macht es die Planung sehr viel einfacher, wenn die Karten online verkauft werden. Daher hoffe ich noch auf einige Bestellungen.

Jedes Jahr wird das Design des neuen Trikots sehnsüchtig erwartet. Wann wird das es vorgestellt? Spätestens zum ersten Vorbereitungsspiel in Grafing wollen wir in den neuen Jerseys spielen. Ich kann aber schon verraten, die Trikots sind absolute Hingucker!

Und wie sieht es mit einer Saisoneröffnung aus?

David Whitney: Wir planen gerade die Saisoneröffnungsfeier. Eigentlich wollten wir zum Heimspiel gegen die Passau Black Hawks die Feier abhalten. Aufgrund der Automobilausstellung müssen wir jetzt umplanen. Demnächst gibt es aber weitere Informationen und das Datum.

Neues Trikot, Season-Opener – worauf dürfen sich die Fans noch freuen?

David Whitney: Ich glaube, wir haben den besten Kader seit vielen, vielen Jahren. Wir wollen um die vorderen Plätze mitspielen und an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen. Mit den Verpflichtungen von Max Forster, Elia Ostwald und Dimitri Pätzold haben wir enorm viel Erfahrung geholt. Paul Pfenninger wird unsere Verteidigung verstärken und Cheyne Matheson könnte der Star werden. Ich bin schon unglaublich gespannt und freue mich die Jungs auf dem Eis zu sehen.

Eine Veränderung gab es auch im Nachwuchsbereich. Dort wurde Thomas Daffner als zweiter hauptamtlicher Trainer verpflichtet. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit?

David Whitney: Thomas Daffner vervollständigt unser Trainerteam mit jeder Menge Erfahrung. Wir sind froh, dass wir die vakante Stelle mit „Daffy“ besetzen konnten. Er wird unsere älteren Jahrgänge von U15 bis U20 übernehmen und ist der Mannschaftstrainer der U15 und U20. Zusammen mit Florian Zimmermann haben wir zwei hervorragende hauptamtliche Nachwuchstrainer. Damit unterstreichen wir unsere Ambitionen den Nachwuchs noch gezielter zu fördern. Erding hat als 3-Sterne Club schon jetzt einen enorm guten Ruf. Daran arbeiten wir weiter fieberhaft.

