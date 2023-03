Georg Holzmann: â€žEs waren elf tolle Jahre in DÃ¼sseldorf und es hat viel SpaÃŸ gemacht hier zu arbeitenâ€œ

Düsseldorf. (MR) Mit Georg „Schorsch“ Holzmann verlässt nach elf Jahren eine Trainer-Ikone die DNL-Mannschaft der Düsseldorfer EG, um das Amt des Nachwuchstrainers bei seinem...

Düsseldorf. (MR) Mit Georg „Schorsch“ Holzmann verlässt nach elf Jahren eine Trainer-Ikone die DNL-Mannschaft der Düsseldorfer EG, um das Amt des Nachwuchstrainers bei seinem Heimatclub EV Füssen zu übernehmen.

Die DEG ist am gestrigen Sonntag in Berlin im vierten Viertelfinalspiel ausgeschieden.

Während in der DNL U20 die Playoffs in vollem Gange sind, hat sich Eishockey-Magazin an die Fersen des nach dieser Saison scheidenden U20-Trainers Georg Holzmann geheftet und mit ihm über die zurückliegenden elf Jahre seiner Trainertätigkeit beim Brehmstrassen-Club gesprochen. Der seit Sonntag 62-Jährige bestätigte, dass ihm die Arbeit mit dem (fast erwachsenen) Nachwuchs sehr viel Spaß macht. Er ist sehr beeindruckt, dass man in Düsseldorf viele „Eigengewächse“ im Team hat und auch sehr viel Wert auf die schulische Ausbildung gelegt wird.

Der – aufgrund seiner kompromisslosen Art seinerzeit als Spieler – „Eisen-Schorsch“ genannte Holzmann sieht die Entwicklung im Deutschen Nachwuchseishockey durchweg positiv. Er kritisierte aber auch unverblümt die ständige Modusänderung in der DNL.

Stimmen einiger ehemaliger Schützlinge

Julian Lautenschlager *96 (2013-16 DNL DEG) aktuell Heilbronner Falken / DEL2

„Er war einer der Trainer, die mich mit am meisten geprägt haben, sowohl als Spieler aber vor allem als Mensch hat er uns jungen gezeigt, was im Leben wichtig ist und worauf es ankommt und vor allem Respekt zu haben. Er ist einmalig, er ist hart aber immer fair. Vor allem an seine bayerischen Ausdrücke, wenn er sauer war, kann ich mich noch sehr genau erinnern.“

Leon Fern *97 (2014-17 DNL DEG) aktuell Selber Wölfe / DEL2

„Ich finde, er hat vor allem in den Bereichen Disziplin, Ehrgeiz, aber auch Freude am Sport geprägt. Er wusste es, Kritik anzubringen, hat aber auch nie den Spaß zu kurz kommen lassen und war ebenfalls nie nachtragend bei Fehlern, was nicht selbstverständlich ist.“

Leon Niederberger *96 (2011-13 DNL DEG) aktuell Krefeld Pinguine / DEL2

„Georg hat mich sehr geprägt und war für meine Entwicklung essenziell. Seine harte aber ehrliche Art hat mich mental stärker gemacht und auf einige Dinge im Profi-Business vorbereitet. Spieler, die unter ihm gespielt haben, können sich glücklich schätzen!“

Erik Keresztury *96 (2012-16 DNL DEG) aktuell Eisbären Regensburg / DEL2

„Georg war für mich der perfekte Trainer. Er war meistens sehr hart und sehr emotional mit uns. Mich hat es immer sehr gepusht und motiviert, ich wollte ihm immer 100% zeigen, egal ob es ein Spiel gegen Mannheim war oder ein Training um 7 Uhr morgens. Ich habe 4 Jahre bei ihm gespielt und denke, er war der Trainer, der mich am meisten in eine positive Richtung beeinflusst hat und den ich nie vergessen werde. Ich respektiere ihn sehr und bin sehr dankbar und stolz, dass er mein Trainer in meinen DNL Jahren war. Holzmann war immer sehr hart mit seinem Spieler, er hat Erwartungen gestellt, die man immer bringen sollte, er hat aber die Spieler, die immer 100% gegeben haben, auch mit Respekt zurück belohnt.“

Eric Stephan *94 (2010-14 DNL DEG) aktuell Bayreuth Tigers / DEL2

„Georg hat mich in meiner Zeit in der DNL sehr geprägt, sowohl menschlich als auch sportlich.

Er hat mir immer großes Vertrauen geschenkt, und dadurch konnte ich mich in dieser Zeit ständig weiterentwickeln. Durch ihn ist es mir gelungen, den Sprung ins Profieishockey zu schaffen. Ihn zeichnet sein Charakter aus. Er war immer positiv und wollte aus jedem nur das beste rausholen; wenn es doch mal lauter geworden ist, war er aber nie nachtragend, und diese direkte Art und Weise habe ich immer besonders an ihm geschätzt.“

Fabian Hegmann *01 (2016-21 DNL DEG) aktuell Moskitos Essen / OL Nord

„Als Trainer hat Schorsch mir sehr starkes Vertrauen geschenkt, ich kann ihm wirklich nur danken, für das, was er für mich getan hat. Er hat mich sehr gepushed und mir immer wieder Möglichkeiten gegeben, auch in der DEL oder Oberliga mitzutrainieren. Das war sehr prägend, vor allem für mein leztzes DNL-Jahr. Er hat mir sehr viel Spielzeit gegeben, was mich sehr nach vorne gebracht hat. Als Mensch ist er ein sehr, sehr cooler Typ, er ist lustig, er ist nicht nachtragend. Natürlich kann er auch mal sauer werden, wenn es sein muss. Er hat einen enormen Siegeswillen, das ist wohl das, was ihn auszeichnet. Das verkörpert er auch vor der Mannschaft und hat uns immer super auf die Spiele vorbereitet.“

Rückkehr nach Füssen und viele liebe Wünsche ehemaliger Spieler

Durch die Rückkehr von Georg Holzmann in seine Allgäuer Heimat kann der EV Füssen die Position seines DNL-Trainers mit einem überaus erfahrenen und angesehenen Coach besetzen, auch wenn er am Kobelhang wieder „bei Null“ anfangen muss.

Als sein Nachfolger als Trainer der U20 bei der Düsseldorfer EG wird der aktuell noch als Spieler in Diensten der Krefeld Pinguine stehende Eduard Lewandowski vermeldet.

Julian Lautenschlager: Ich danke Schorsch für die tolle Zeit, die ich in Düsseldorf mit ihm hatte, und wünsche ihm im schönen Allgäu viel Erfolg, Spaß und vor allem Gesundheit.

Leon Fern: „Ich wünsche ihm viel Erfolg und Freude bei seiner neuen Aufgabe in Füssen.“

Leon Niederberger: „Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft und viel Erfolg bei seinen zukünftigen Aufgaben.“

Erik Keresztury: „Ich hoffe, er wird mit Füssen große Erfolge und viel Spaß haben, und dass wir uns noch irgendwann mal wieder sehen werden.“

Eric Stephan: „Georg, es war mir eine Ehre, dich als Trainer gehabt zu haben. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, für dich zu spielen, und deine unglaublichen, witzigen Geschichten werde ich nie vergessen. Ich wünsche dir alles Gute und vor allem viel Spaß bei deinem neuen/alten Verein. Bleib gesund!“

Fabian Hegmann: „Ich wünsche ihm auf jeden Fall viel Glück in Füssen; ich hätte gerne noch länger unter ihm gespielt. Viele Grüße!“

Georg „Schorsch“ Holzmann im Interview









7417 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München