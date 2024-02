Gegner steht fest: ERC trifft im Viertelfinale auf Reichersbeuern

Sonthofen. (PM ERC) Jetzt also gegen den alten Bekannten SC Reichersbeuern: Nachdem die Schwarz-Gelben im Achtelfinale dem ESV Waldkirchen, Siebtplatzierter der Parallelgruppe, beim 13:2...

Sonthofen. (PM ERC) Jetzt also gegen den alten Bekannten SC Reichersbeuern: Nachdem die Schwarz-Gelben im Achtelfinale dem ESV Waldkirchen, Siebtplatzierter der Parallelgruppe, beim 13:2 in Sonthofen und dem 12:2 in Waldkirchen nicht den Hauch einer Chance gelassen haben, geht es nun im Viertelfinale gegen die Mannschaft aus dem oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Mannschaft und Fans der Schwarz-Gelben dürfen sich auf eine spannende Serie freuen. Ein Blick auf die bisherigen Duelle mit dem SCR in dieser Saison lässt dies erahnen: Mitte November setzten sich die Schwarz-Gelben nach einer starken Leistung in Reichersbeuern mit 2:1 durch. Vier Wochen darauf war es ähnlich umkämpft, als der ERC an der Hindelanger Straße eine Extrarunde drehen musste und erst nach Penaltyschießen mit 3:2 gewann.

Spiel eins findet am Freitag im Eisstadion an der Hindelanger Straße statt. Auftaktbully ist um 20 Uhr. Das zweite Aufeinandertreffen steigt dann am Sonntag in Reichersbeuern ab 17 Uhr. Zwei Siege sind im Viertelfinale für das Weiterkommen nötig. Sollte ein drittes Duell erforderlich sein, so wird dieses am Freitag, den 8. März, ausgetragen.