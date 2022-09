„FÃ¼r Davids Entwicklung ist es der richtige Schritt“ – Cerny wird ein Roter Teufel

Schwenningen. (PM Wild Wings) Die Roten Teufel aus Bad Nauheim bekommen für die unmittelbar bevorstehende Saison Zuwachs aus Schwenningen. Der 22-Jährige David Cerny wechselt...

Schwenningen. (PM Wild Wings) Die Roten Teufel aus Bad Nauheim bekommen für die unmittelbar bevorstehende Saison Zuwachs aus Schwenningen.

Der 22-Jährige David Cerny wechselt vom Neckarursprung in das Team von Trainer Harry Lange.

„Wir sind natürlich froh, dass wir David von einem Wechsel nach Bad Nauheim überzeugen konnten. Er ist läuferisch gut, hat DEL-Erfahrung und sorgt für mehr Tiefe im Kader.“

David Cerny unterschreibt in der hessischen Kurstadt einen Vertrag für die am Freitag beginnende Saison und wird bereits am heutigen Abend im Colonel-Knight-Stadion erwartet, wo er morgen mit dem Team aufs Eis gehen soll.

„Ich denke für Davids Entwicklung ist es der richtige Schritt und ich wünsche ihm, auch im Namen der gesamten Organisation, alles Gute für die Zukunft“, betont Wild Wings Sportdirektor Christof Kreutzer.

Der Flügelstürmer kam 2018 nach Schwenningen und bestritt nach zwei Spielzeiten im Nachwuchs insgesamt 63 Profispiele für die Blau-Weißen. Zudem stand er für den Kooperationspartner EHC Freiburg auf dem Eis. Der gebürtige Tscheche besitzt auch einen deutschen Pass.