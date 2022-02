Vorzeitiges Saisonende fÃ¼r David Cerny

Freiburg. (PM EHCF) Für den 21-jährigen David Cerny ist die Saison verletzungsbedingt beendet. Der Förderlizenzspieler der Schwenninger Wild Wings stand in dieser Saison neben...

Freiburg. (PM EHCF) Für den 21-jährigen David Cerny ist die Saison verletzungsbedingt beendet.

Der Förderlizenzspieler der Schwenninger Wild Wings stand in dieser Saison neben 21 Einsätzen bei unserem Kooperationspartner in der PENNY DEL auch in 15 Spielen für den EHC Freiburg auf dem Eis.

Im Spiel bei den Bayreuth Tigers am vergangenen Montag zog sich der Stürmer nun eine Unterkörperverletzung zu, welche einen weiteren Einsatz in dieser Saison nicht mehr ermöglicht.

Der EHC Freiburg wünscht David Cerny gute Besserung und eine schnelle Genesung!