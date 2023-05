Führungsrolle vorgesehen: Ingolstadts nächster Neuzugang kennt bereits Travis St. Denis und Wayne Simpson aus gemeinsamen Zeiten

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) verstärkt sich auf der Center-Position mit Andrew Rowe. Der erfahrene US-Amerikaner...

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) verstärkt sich auf der Center-Position mit Andrew Rowe.

Der erfahrene US-Amerikaner wechselt nach vier Jahren beim Schweizer Club Rapperswil-Jona Lakers an die Donau und unterschreibt beim deutschen Vizemeister einen Einjahresvertrag.

In der abgelaufenen Saison stand der erfahrene Angreifer in 54 Spielen für die Mannschaft vom Zürichsee auf dem Eis und verbuchte dabei 31 Punkte (elf Tore, 20 Vorlagen). Außerdem lief er fünf Mal in der Champions Hockey League auf. Insgesamt sammelte der Center in der Schweizer Nationalliga 123 Zähler in 198 Spielen.

„Die Vita von Andrew spricht für sich. Er ist nicht nur eine Verstärkung auf der Mittelstürmer-Position, sondern sowohl für das Offensivspiel als auch in Sachen defensiver Verantwortung ein Gewinn. Zudem kann er auch im Powerplay eine Schlüsselrolle einnehmen“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan über den in Michigan geborenen Stürmer. „Dass Andrew ein absoluter Leader ist, zeigt nicht zuletzt, dass er in Rapperswil drei Spielzeiten lang der Captain war. Mit seiner Persönlichkeit passt er hervorragend in die Kultur, die wir beim ERC entwickelt und etabliert haben.“

Dementsprechend soll Rowe, der auch vor seiner Zeit in der Schweiz regelmäßig dem Kapitäns-Trio seiner Teams angehörte, beim ERC ebenfalls eine Führungsrolle einnehmen.

„Ich hatte zwar einige Optionen, habe mich aber ganz bewusst für Ingolstadt entschieden. Hier wurde eine Kultur entwickelt, die genau meinen Vorstellungen entspricht. Im Mannschaftssport ist es wichtig, großartige Charaktere in der Kabine zu haben, um auf dem Eis erfolgreich zu sein. Genau nach dieser Devise bauen Tim und die Coaches das Team auf“, erklärt Rowe, der sich selbst als Zwei-Wege-Center sieht, der mit einer verlässlichen Spielweise in der Defensive die Grundlage für seine offensiven Attribute legen möchte. „Ich will meine Reihenkollegen gut ergänzen und in Szene setzen. Dazu gehört auch, in den Ecken die Drecksarbeit zu machen.“

Bei den Panthern trifft der 1,88 Meter-Mann, der in der ECHL regelmäßig Top-Scorer seiner Mannschaften war, auf zwei ehemalige Teamkollegen. Mit Travis St. Denis spielte er 2016/17 bei den Bridgeport Sound Tigers (AHL). Gemeinsam mit Wayne Simpson wurde der Linksschütze im Trikot der South Carolina Stingrays 2015 Vizemeister in der ECHL. Mit 34 Scorerpunkten (15 Tore) war er damals ligaweit der beste Playoff-Torschütze und zweitbester Scorer der Endrunde hinter Simpson.

„Ich habe damals mit „Simmer“ sogar in einer Reihe gespielt und er hat mir vor meiner Unterschrift hier sehr viel über Ingolstadt erzählt. Dass im Club und im Team eine sehr familiäre Atmosphäre herrscht. Das war uns sehr wichtig. Es sind nämlich immer die Menschen, die es ermöglichen, dass man sich an einem Ort wohlfühlt. Deswegen bin ich der Meinung, dass Ingolstadt für meine Familie und mich die genau richtige Entscheidung ist.“

Aktueller Kader für die Saison 2023/24

Torhüter: Michael Garteig

Verteidiger: Fabio Wagner, Colton Jobke, Maury Edwards, Leon Hüttl, Niklas Hübner, Mat Bodie, Daniel Schwaiger, Luca Zitterbart

Stürmer: Philipp Krauß, Mirko Höfflin, Wojciech Stachowiak, Wayne Simpson, Enrico Henriquez-Morales, Marko Friedrich, Daniel Pietta, Charles Bertrand, Travis St. Denis, Andrew Rowe



3380 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.