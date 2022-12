Fribourg-GottÃ©ron setzt auf Kevin Etter

Fribourg-Gottéron. (PM HCFG) Der junge Freiburger Stürmer Kevin Etter (19) erhält seinen ersten Profivertrag bei den Drachen. Nachdem er seine gesamte Ausbildung bei den...

Fribourg-Gottéron. (PM HCFG) Der junge Freiburger Stürmer Kevin Etter (19) erhält seinen ersten Profivertrag bei den Drachen.

Nachdem er seine gesamte Ausbildung bei den Young Dragons von Fribourg-Gottéron absolviert hat, wird er seine Entwicklung beim HC Thurgau, dem Partnerverein der Freiburger, fortsetzen.

Etter erzielte mit den U20-Elit von Fribourg-Gottéron in der Saison 2021-2022 insgesamt 50 Punkte in 49 Spielen und in der Spielzeit 2022-2023 6 Punkte in 10 Spielen, bevor er zum HC Thurgau in die Swiss League wechselte.