Frank FischÃ¶ders IceFighters starten ins zweite Vorbereitungs-Wochenende

Artikel anhören Leipzig. (PM Ice Fighters) Die ersten beiden Vorbereitungsspiele gegen Weiden und Crimmitschau sind Geschichte und haben Headcoach Frank Fischöder sicher genug Informationen...

Artikel anhören Artikel anhören

Leipzig. (PM Ice Fighters) Die ersten beiden Vorbereitungsspiele gegen Weiden und Crimmitschau sind Geschichte und haben Headcoach Frank Fischöder sicher genug Informationen geliefert, um die Trainingswoche zu füllen.

Jetzt stehen schon die nächsten beiden Testspiele an. Die beiden Gegner könnten kaum gegensätzlicher sein – jedenfalls vom Papier her. Heute geht es zum Regionalligisten nach Chemnitz und am Sonntag kommt mit den Dresdner Eislöwen ein ambitionierter DEL2 – Club nach Leipzig.

Für den letztjährigen Meister der Regionalliga Ost ist das heutige Spiel der erste Auftritt in der eigenen Eishalle. Ein Vorbereitungsspiel hatte die Mannschaft von Coach Jiri Charousek in der tschechischen Republik, um sich auf dieses Match vorzubereiten. Nach dem Titel in der Regionalliga Ost, gab es für die Crashers einen spürbaren Umbruch und der Coach wird diese Spiele auch nutzen, um seine neue Truppe zu formen und das passende Line-up zu finden. Jiri Charousek bringt dabei jede Menge Erfahrung als Spieler mit und ist seit vier Jahren schon mitverantwortlich für die Entwicklung der Regionalligamannschaft. Ein Wiedersehen gibt es mit Kenneth Hirsch, der schon zwei Spielzeiten das Trikot unserer IceFighters trug. „Er ist nur ein Beispiel, dass die Zusammenarbeit zwischen Chemnitz und Leipzig seit Jahren besteht und auch die ein oder anderen Früchte trägt. In Chemnitz wird sehr gute Arbeit geleistet und Spieler aus dem Chemnitzer Nachwuchs sind seit Jahren auch gern gesehene Gäste in unserem Training. Manchmal entwickelt sich daraus auch ein Karriereschritt, wie bei Erek Virch, der über genau diesen Weg bei uns gelandet ist“, freut sich Sven Gerike über das bestehende Netzwerk.

Am Sonntag dürfen wir dann endlich wieder im heimischen Eiszirkus spielen. Als Premierengegner für diese Saison haben sich die Dresdner Eislöwen gefunden. Der DEL2 Club aus Sachsens Landeshauptstadt bleibt auch in diese Saison dem eigenen Weg treu und baut auf einen großen Kader mit vielen jungen und talentierten Spielern, die allesamt schon ihr Potential angedeutet oder unter Beweis gestellt haben. Der neue Coach Corey Neilson ist auch kein Unbekannter im deutschen Eishockey. Er war schon Cheftrainer in Weißwasser bei den Lausitzer Füchsen und in Kassel bei den Huskies. Als Spieler verschlug es den gebürtigen Kanadier 1998 für eine Saison nach Timmendorf. Seine Spieler sind schon zum größten Teil seit Juli auf dem Eis und sind physisch sehr gut vorbereitet. Jetzt gilt es gemeinsam mit den Führungsspielern und erfahrenen Cracks eine Einheit zu bilden, die es in dieser Saison wieder in die Playoffs und gerne die ein oder andere Runde weiter schafft. Die letzten beiden Spielzeiten war jeweils das Viertelfinale die Endstation.

Für Frank Fischöder steht fest, dass er die nächsten Schritte in der Entwicklung seiner Mannschaft sehen möchte: „Wir haben eine weitere Woche trainieren und arbeiten können. Auch wenn die Gegner vom Papier her unterschiedlich sind, möchte ich von meiner Mannschaft in beiden Spielen unsere Philosophie erkennen.“ Fehlen werden dabei noch Patrick Glatzel, Erek Virch, Sebastian Moberg, Andre Schietzold, Marvin Miethke und Michael Burns. Die letzten beiden sollten aber am Sonntag schon wieder einsatzbereit sein.

Am Sonntag ist es dann endlich soweit – endlich wieder Eishockey im Eiszirkus! Anbully gegen Dresden ist um 16Uhr. Seid dabei! Tickets gibts hier.

4407 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten