Forsberg verlÃ¤ngert: Trainerteam der Grizzlys bleibt zusammen

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Nach den Vertragsverlängerung von Chefcoach Mike Stewart und Co-Trainer Gary Shuchuk (jeweils bis 2024) haben die Grizzlys ein weiteres Mitglied ihres Trainerteams langfristig gebunden.

Goalie-Coach Jonas Forsberg hat seinen Vertrag bei den Niedersachsen um ein Jahr bis 2023 verlängert.

In seiner aktiven Karriere stand Forsberg, der im Jahr 1993 von den San José Sharks gedraftet wurde, unter anderem in Schweden, Norwegen und Österreich unter Vertrag und war Junioren-Nationalspieler seines Heimatlandes. Schon in der Saison 2007-2008, unmittelbar nach seinem Karriereende, nahm der heute 46-Jährige eine Tätigkeit als Torwarttrainer auf.

Von 2010 an stand er fast durchgehend in Diensten der Kölner Haie, lediglich in der Spielzeit 2012-2013 arbeitete er in Frölunda und somit einmal nicht in der Domstadt. Zur laufenden Saison schloss sich Forsberg den Grizzlys an und ersetzte damit Ilari Näckel, der nun wiederum für die Kölner Haie tätig ist.

„Ich bin sehr froh, dass wir unseren erfolgreichen Coaching-Staff frühzeitig an uns binden konnten. Jonas ist ein wichtiger Teil des Trainerteams und hat einen großen Anteil daran, dass wir als Tabellenzweiter aktuell so gut dastehen und uns nach langer Zeit wieder für die Champions Hockey League qualifizieren konnten. Die Leistungen von „Strahlie“ und „Picks“ zeigen, dass die Arbeit mit Jonas von Erfolg gekrönt ist“, betont Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.