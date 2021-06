Finnischer FlÃ¼gel wechselt nach Linz

Linz. (PM BWL) Die Black Wings können sich mit Kai Kantola einigen und den bulligen Flügelstürmer für die kommende Saison unter Vertrag nehmen. Der...

Linz. (PM BWL) Die Black Wings können sich mit Kai Kantola einigen und den bulligen Flügelstürmer für die kommende Saison unter Vertrag nehmen.

Der in Kanada geborene Stürmer Kai Kantola verbrachte den Großteil seiner Eishockeyausbildung in den USA. Am längsten spielte Kai für die Bowling Green State University. 2010 wechselte der 33-Jährige in die Liiga zu Ilves. 5 verschiedene Vereine, 594 Spiele und 286 Punkte in der Liiga später wechselt Kantola nun nach Linz.

“Kai ist ein richtiger Arbeiter am Eis. Seine Fähigkeiten als Power Forward passen einwandfrei zu dem Spielsystem, dass wir nächste Saison forcieren wollen. Er spielt körperlich vor dem Netz gut und agiert in der Defensive sehr verantwortungsbewusst. Meiner Meinung nach wird er eine tolle Bereicherung für unseren Verein sein.„ – Dan Ceman, Head Coach Black Wings

“Kai ist ein kräftiger Spieler der in der Liiga der höchsten finnischen Liga gezeigt hat, was in ihm steckt. In der Kategorie „scoring“ produzierten wir – außer unsere top Linie – in der Vergangenheit zu wenig, um vorne mitspielen zu können.„ -Gregor Baumgartner, GM Black Wings

Momentaner Kader – Saison 2021/2022.

Torhüter:

Jussi Rynnäs (neu)

Thomas Höneckl (neu)

Verteidiger:

Josh Roach

Gerd Kragl

Chris Rumble (neu)

Maxim Lamarche (neu)

Laurin Müller

Raphael Wolf (neu)

Blaž Gregorc (neu)

Stürmer:

Brian Lebler

Andreas Kristler

Will Pelletier

Alexander Lahoda

Dragan Umićević

Stefan Gaffal

Marco Brucker

Julian Pusnik

Emilio Romig (neu)

Niklas Bretschneider

Jakob Mitsch

Kai Kantola (neu)