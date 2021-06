Slowenischer Nationalspieler fÃ¼r Linz

Linz. (PM Black Wings) Die Black Wings können sich mit Blaž Gregorc einigen und den letztjährigen KAC Verteidiger für ein Jahr unter Vertrag nehmen....

Nach einem Jahr und dem Meistertitel in Klagenfurt wird der lange Zeit in Schweden spielende Blaž Gregorc nun für die Black Wings aufs Eis gehen. Mit 23 Punkten aus 56 Einsätzen konnte einer der wenigen Imports im Klagenfurter Kader in der wichtigen Phase der Meisterschaft aufzeigen, was in ihm steckt.

„Blaž ist ein 2-Wege-Verteidiger mit einer guten Größe. Er ist ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Hintermannschaft, damit es noch schwieriger wird, gegen unsere Verteidigung zu spielen. Für uns war es wirklich beeindruckend, wie er in den Play offs der letzten Saison gespielt hat und wir er sich in extremen Drucksituationen behaupten konnte.“ – Dan Ceman, Head Coach Black Wings

„Die letzte Saison war mit vielen Schwierigkeiten bei den Black Wings verbunden aber ich weiß, dass Linz eine Mannschaft ist, mit großen Ambitionen.“ – Blaž Gregorc, Verteidiger Black Wings

„Blaž war ein wichtiger Baustein in der Meistermannschaft des KAC letzte Saison. Wir sind sehr froh, einen Mann wie ihn nach Linz holen zu können. Seine internationale Erfahrung wird für das Team nächste Saison sehr wertvoll sein.“ -Gregor Baumgartner, GM Black Wings