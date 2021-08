Fans der Iserlohn Roosters feiern Wiedersehen mit ihrem Team und Headcoach Brad Tapper

Iserlohn. (MK) Endlich wieder Eishockeyfeeling auch am Iserlohner Seilersee. Nach einer kompletten Corona-Saison 20/21 ohne Zuschauer in der Eissporthalle, hatten am Samstag erstmals wieder...

Iserlohn. (MK) Endlich wieder Eishockeyfeeling auch am Iserlohner Seilersee.

Nach einer kompletten Corona-Saison 20/21 ohne Zuschauer in der Eissporthalle, hatten am Samstag erstmals wieder rund 1000 Zuschauer die Gelegenheit beim ersten öffentlichen Training der neuen Saison live dabei zu sein. Die Kartenkontingent wurde nahezu komplett ausgeschöpft. Der Einlass mit Ticket und 3G-Nachweis funktionierte reibungslos. Rund zwei Stunden boten die Roosters ihren Anhängern eine Trainingseinheit, die moderiert wurde. Jeder Spieler trug sein Spielertrikot mit Namen. So konnten sich die Fans einen ersten Eindruck von den neuen und bekannten Stars am Seilersee machen. Mit viel Applaus wurden alle Cracks bei der kurzen Vorstellung durch Hallensprecher Woody Halfmann bedacht. Den größten Zuspruch heimste allerdings kein Spieler ein.

Headcoach Brad Tapper, schon als Spieler in Iserlohn ein absoluter Sympathieträger, wurde unter tosendem Applaus empfangen. Der ließ sich und sein Team nicht lange bitten und gemeinsam „begrüßte“ man die Zuschauer mit einer Ehrenrunde. Mit diversen Übungen und einem kleinen Trainingsspiel ging der Vormittag kurzweilig über die Bühne.

Positiv anzumerken ist auch, dass das Impfangebot des Märkischen Kreises mit dem vor der Halle parkenden Impfbus, sehr gut angenommen wurde. Zahlreiche Anhänger verbindeten den „Pieks“ mit dem Trainingsbesuch.

Nach dem ersten Trainingsspiel am gestrigen Freitag in Düsseldorf (4:2 für die DEG, siehe Bericht), treten die Tapper-Schützlinge am Sonntag zur Saisoneröffnungsfeier des Kooperationspartners Herner EV im Ruhrpott an.

Trainer Brad Tapper fasste seine Emotionen nach dem öffentlichen Training zusammen und blickte kurz auf die ersten Testspiele.

