EV Landshut stellt Cheftrainer Leif Carlson frei

Als Interimstrainer übernimmt ab sofort Axel Kammerer, sportlicher Leiter des EVL, die Betreuung der DEL2-Mannschaft sowie die Vorbereitung auf das nächste Heimspiel am Dienstag, den 16. November 2021 gegen die Dresdner Eislöwen (19.30 Uhr/Fanatec Arena). Die Entscheidung fiel nach einer Abstimmung zwischen den zuständigen Gremien wie dem EVL-Beirat und der Geschäftsführung der EVL-Spielbetrieb GmbH. Die Veränderung auf der Cheftrainerposition wurde der Mannschaft vor dem Training am Freitagnachmittag mitgeteilt.

„Gemeinsam mit den Entscheidungsträgern haben wir die bisherigen Leistungen des Teams eingehend analysiert und mussten feststellen, dass gerade nach den Investitionen im Sommer die sportliche Entwicklung in den letzten Wochen nicht unseren Erwartungen entspricht. Wir wollen mit der gemeinsam getroffenen Entscheidung noch in der Länderspielpause, ganz bewusst einen Impuls in Richtung der Mannschaft setzen. Wir bedanken uns bei Leif Carlsson sehr herzlich für seine Arbeit in den vergangenen knapp zwei Jahren und wünschen ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute. Natürlich hat die Suche nach einem neuen Cheftrainer bereits begonnen“, betont EVL Spielbetrieb-GmbH-Geschäftsführer Ralf Hantschke.