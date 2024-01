„Es ist unglaublich, zurÃ¼ck zu sein“ – Rob Zepps RÃ¼ckennummer 72 offiziell gesperrt – EisbÃ¤ren bezwingen DÃ¼sseldorf

Artikel anhören Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin sind mit einem Erfolg ins neue Jahr gestartet und haben ihre Siegesserie auf sechs Erfolge am...

Artikel anhören Artikel anhören

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin sind mit einem Erfolg ins neue Jahr gestartet und haben ihre Siegesserie auf sechs Erfolge am Stück ausgebaut.

Die Berliner setzten sich am Dienstagabend in der heimischen Mercedes-Benz Arena gegen die Düsseldorfer EG mit 4:2 durch. Im Rahmen dieser Partie fand die Bannerzeremonie zu Ehren Rob Zepps statt. Die Eisbären werden die Rückennummer 72 ihres ehemaligen Torhüters nicht mehr vergeben.

Eric Mik (8.) brachte den Hauptstadtclub in Führung, die Düsseldorfs Alexander Ehl (10.) jedoch wenig später egalisierte. Im ersten Berliner Powerplay brachte Patrice Cormier (15./PP1) die Eisbären dann aber wieder in Front. Im Schlussdrittel erhöhte zunächst Ty Ronning (43.) auf 3:1, aber Philip Gogulla (58.) gelang in der Schlussphase der Anschluss für die DEG. Cormier (60./EN) sorgte dann mit seinem zweiten Treffer ins leere Düsseldorfer Tor für den 4:2-Endstand.

Die Eisbären Berlin bestreiten ihr nächstes Spiel bereits am Donnerstag, den 4. Januar. Dann sind die Schwenninger Wild Wings zu Gast in der Mercedes-Benz Arena. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Natürlich sind wir sehr glücklich mit dem Sieg. Es war für mich aber ein seltsames Spiel. Wir waren eventuell noch ein wenig eingerostet. Teilweise haben wir gut gespielt. Teilweise haben wir aber auch Fehler gemacht, die uns normalerweise nicht unterlaufen. Uns ist bewusst, dass wir gewisse Dinge ausbessern und verbessern müssen. Düsseldorf hat gut gespielt. Respekt an meine Spieler, dass sie nicht nachgelassen und einen Weg gefunden haben, zu gewinnen. Jake Hildebrand war zur Stelle, als wir ihn brauchten.“

Jonas Müller (Verteidiger Eisbären Berlin): „Wir mussten uns den Sieg mühsam erarbeiten. Spiele gegen Düsseldorf sind immer schwer. Die DEG ist sehr schnell und arbeitet stets sehr hart. Sie haben immer die Nachschüsse gefunden. Da hätten wir beim ersten Gegentreffer wachsamer sein müssen. Im Großen und Ganzen haben wir dann am Ende aber noch gut ins Spiel gefunden und schlussendlich auch die Tore geschossen. Ich freue mich für Rob Zepp, dass seine Nummer bei den Eisbären gesperrt wurde. Das ist eine große Ehre, die er sich verdient hat. Fünf Meisterschaften in sieben Jahren als Torwart werden schwer zu erreichen sein.“

Rob Zepp (ehemaliger Torhüter Eisbären Berlin): „Es ist eine riesige Ehre für mich, dass meine Nummer bei den Eisbären nicht mehr vergeben wird. Ich erinnere mich immer wieder gerne an meine Jahre in Berlin. Diese Zeit werde ich nie vergessen. Berlin wurde unsere zweite Heimat. Es ist unglaublich, zurück zu sein. Vielen Dank an alle, die den heutigen Tag für mich und meine Familie unvergesslich gemacht haben.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Düsseldorfer EG 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller, Ellis (A); Melchiori, Wissmann (C); Geibel, Finkelstein; Mik – Veilleux, Cormier, Eder; Noebels (A), Pföderl Descheneau; Tiffels, Boychuk, Ronning; Bartuli, Wiederer, Heim – Trainer: Serge Aubin

Düsseldorfer EG: Haukeland (Hane) – Geitner, McCrea; Mebus, Akdag; Wirth, Ankert – Agostino, Varone, O’Donnell; Gogulla, Svensson, Ehl; Blank, Olischefski, Clark; Eham, Üffing, Borzecki – Trainer: Thomas Dolak

Tore

1:0 – 07:24 – Mik (Heim, Eder) – EQ

1:1 – 09:07 – Ehl (Gogulla) – EQ

2:1 – 14:17 – Cormier (Pföderl, Noebels) – PP1

3:1 – 42:37 – Ronning – EQ

3:2 – 57:44 – Gogulla (O’Donnell, Akdag) – EQ, EA

4:2 – 59:02 – Cormier (Pföderl) – EN

Strafen

Eisbären Berlin: 10 (2, 2, 6) Minuten – Düsseldorfer EG: 4 (2, 0, 2) Minuten

Schiedsrichter

Bastian Steingross, Gordon Schukies (Maksim Cepik, Kenneth Englisch)

Zuschauer 14.200