“Erwartungen mehr als erfÃ¼llt” – MacAulay weiterhin in Rot-Gelb

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat den Vertrag mit Stephen MacAulay verlängert. Beide Seiten einigten sich auf einen Kontrakt bis 2023. Der Stürmer...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat den Vertrag mit Stephen MacAulay verlängert.

Beide Seiten einigten sich auf einen Kontrakt bis 2023. Der Stürmer kam zu Saisonbeginn von den Löwen Frankfurt aus der DEL2 und wusste zugleich auch im Oberhaus und bei den Rot-Gelben zu überzeugen. In seinen bisherigen 48 Einsätzen gelangen dem 29-Jährigen starke 38 Punkte (13 Tore und 25 Vorlagen).

Sportdirektor Niki Mondt: “Ich freue mich sehr, dass wir uns mit Stephen auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten. Stephen hat die in ihn gesetzten Erwartungen mehr als erfüllt und gehört zu den absoluten Leistungsträgern bei uns in der Mannschaft. Er bringt alles mit, was einen Top-Center ausmacht.“

Stephen MacAulay: „Ich bin begeistert, dass ich ein weiteres Jahr für die DEG spielen werde. Seit dem ersten Tag in Düsseldorf fühle ich mich hier sehr wohl und genieße die Zeit. Die Stadt, meine Kollegen, die Trainer – es fühlt sich an wie Familie. Ich bin einfach gerne hier und möchte auch nirgendwo anders sein.“