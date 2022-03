FinanzierungslÃ¼cke in der laufenden Saison geschlossen! LÃ¶wen Frankfurt erhalten UnterstÃ¼tzung durch den Finanzplatz

Frankfurt am Main. (PM Löwen) Ein erster und notwendiger Schritt in Richtung einer schnellen Hilfe: Die Löwen Frankfurt bekommen substanzielle Unterstützung in der finanziell...

Frankfurt am Main. (PM Löwen) Ein erster und notwendiger Schritt in Richtung einer schnellen Hilfe: Die Löwen Frankfurt bekommen substanzielle Unterstützung in der finanziell kritischen Situation nach der Trennung von ihrem ehemaligen, größten Sponsor.

Initiiert von Frankfurt Main Finance springen Mitglieder und Unterstützer der Finanzplatzinitiative ein, um die Finanzierungslücke bis zum Saisonende der Löwen Frankfurt zu schließen. Deutsche Bank, Frankfurter Volksbank, Helaba, ING Deutschland, Metzler, Oliver Wyman und ValueBridge haben ihre kurzfristige sowie unbürokratische finanzielle Hilfe zugesagt.

Mit weiteren Finanzplatzakteuren ist man im Gespräch, insbesondere um die ebenfalls vakanten Sponsorenplätze für die nächste Spielzeit zu besetzen und damit die Lizensierung für die Saison 2022/2023 sicherzustellen.

„Die spontane Hilfsbereitschaft des Finanzplatzes ist überwältigend und macht uns Mut, wir sind allen Beteiligten daher sehr dankbar. Durch die neue Unterstützung können wir uns vorerst wieder mehr auf Eishockey und die Aufstiegsrunde (Playoffs) konzentrieren. Die Situation bleibt für unseren Club hinsichtlich zukünftiger Saisons aber kritisch – nach wie vor ist, ohne Berücksichtigung der Spielklasse, hier absolut noch nichts sicher“, sagt Stefan Krämer, Geschäftsführender Gesellschafter der Löwen Frankfurt Eishockey-Betriebs GmbH.

Die Löwen Frankfurt visieren in der laufenden Spielzeit den sportlich anspruchsvollen sowie finanziell herausfordernden Aufstieg in die erste Deutsche Eishockeyliga (DEL) an. Um dieses Ziel tatsächlich und auch dauerhaft verwirklichen zu können, ist neben einer kurzfristigen Hilfe in der heutigen Lage grundlegend jedoch auch eine langfristige Unterstützung notwendig. Frankfurt Main Finance und die Löwen arbeiten zusammen daran, hier Lösungen zu finden.

„Die Löwen Frankfurt befanden sich in einer außergewöhnlichen Situation, in der die Akteure am Finanzplatz gefordert waren. Viele Mitglieder haben bereits deutlich ihre Solidarität mit der Ukraine gezeigt. Daher rührt auch die große Bereitschaft zur Unterstützung der Löwen Frankfurt, deren Sponsorenausfall mit der Krise dort unmittelbar zusammenhängt“, sagt Gerhard Wiesheu, Präsident von Frankfurt Main Finance.

Der Eishockey-Club spielt mit seinem Profiteam in der zweiten Deutschen Eishockeyliga (DEL2) und gehört dort Jahr für Jahr zu den Favoriten für den im Eishockey typischen Playoff-Kampf um den Meistertitel. 2017 konnten die Löwen diese DEL2-Meisterschaft erringen – 2019 sowie 2020 feierte das Löwen-Team jeweils den Hauptrundensieg! Und nun soll – nach Wiedereinführung der Aufstiegsmöglichkeit – die Erstklassigkeit erreicht werden!

Die schnellste Mannschaftsportart der Welt, die einzigartige Atmosphäre in der Eissporthalle Frankfurt – der Höhle der Löwen –, die Derbys gegen die Kassel Huskies oder den EC Bad Nauheim, aber auch Begegnungen gegen Traditionsklubs wie den EC Bad Tölz, die Lausitzer Füchse oder den ESV Kaufbeuren begeistern jede Saison die Zuschauer und sorgen für eine volle Halle. Rund 6 900 Zuschauer finden Platz in der Eissporthalle Frankfurt – die Löwen haben eine breite Fanbasis und verbuchen regelmäßig die meisten Zuschauer in der Liga.

Eishockey ist ein Live-Sport, den man selbst erlebt haben muss. Wenn die legendäre Eissporthalle am Ratsweg zum Hexenkessel wird, wenn tausende von Wunderkerzen beim Einlauf des Löwen-Teams funkeln, wenn die Spieler das Eis brennen lassen – dann kann sich niemand der Faszination Eishockey entziehen!

Über Frankfurt Main Finance

Frankfurt Main Finance ist die Stimme des Finanzplatzes Frankfurt Rhein-Main. Zu den 70 Mitgliedern zählen neben dem Land Hessen die Städte Frankfurt am Main, Offenbach am Main und Eschborn, zahlreiche namhafte Finanzmarktakteure (Banken, Versicherungen, die Börse) und ihre Dienstleister sowie private und öffentliche Hochschulen. Sie alle bringen mit ihrer Mitgliedschaft ihre enge Verbundenheit mit dem Finanzplatz sowie ihren Willen zum Ausdruck, Frankfurt am Main als nationales und internationales Finanzzentrum ersten Ranges zu positionieren. Mehr zur Finanzplatzinitiative sowie ihren Mitgliedern auf www.frankfurt-main-finance.com.