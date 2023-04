Erstmals â€ž5 Sterne Plus â€œ fÃ¼r Nachwuchsarbeit vergeben

Neuss. (PM DEL“) Insgesamt 56 Nachwuchsvereine haben in der Saison 2022/2023 am 5-Sterne-Programm des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB), der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL)...

Neuss. (PM DEL“) Insgesamt 56 Nachwuchsvereine haben in der Saison 2022/2023 am 5-Sterne-Programm des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB), der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) und der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) teilgenommen.

Erstmalig wurde das Prädikat „5 Sterne Plus“ vergeben, für das man in allen Kategorien mindestens 90 Prozent erreichen muss. Diese Auszeichnung erhielten vier Vereine: die Eisbären Juniors Berlin, die Jungadler Mannheim, die Düsseldorfer EG und die Kölner Junghaie. Weitere acht Vereine wurden mit fünf Sternen belohnt, wie der Augsburger EV, der ERC Ingolstadt, der Iserlohner EC, der Schwenninger ERC, der ESC Dresden, der EV Landshut, der Krefelder EV 81 und die Jungeisbären Regensburg.

Mit vier Standorten ist die DEL2 unter den insgesamt acht „5-Sterne-Vereinen“ in Deutschland vertreten. Die Standorte Dresden, Krefeld, Regensburg und Landshut können stolz auf ihre Entwicklung und die hervorragend eingeschätzte Nachwuchsarbeit und die entsprechenden Rahmenbedingungen sein.

Der wichtigste Punkt im Sterne-Programm ist der Bereich Nachwuchsgewinnung. Jedes Jahr sollen Kinder aufs Eis gebracht und so motiviert werden, dass sie dauerhaft beim Eishockey verbleiben. Um den ersten Stern zu erreichen, gilt es Kindergärten zu besuchen, Kids-on-Ice-Tage durchzuführen und Laufschulen qualifiziert zu organisieren. Sehr erfreulich ist, dass immer mehr junge Mädchen die Liebe zum Eishockey entdecken und die Vereine einen Zuwachs an Spielerinnen verzeichnen können.

Der zweite Baustein im Sterne-Konzept sieht vor, die vorhandenen Spieler und Spielerinnen altersgerecht auszubilden und weiterzuentwickeln. Dafür sind adäquate Eiszeiten sowie qualifizierte und lizenzierte Trainer in Vollzeit oder Honorar ganzjährig notwendig. 46 Vereinen ist es gelungen, diesen wichtigen zweiten Stern zu erhalten.

Je höher die Altersklasse, desto höher auch die Anforderungen – im Bereich U17 bis U20 ist die Sterne-Zertifizierung am schwersten zu erreichen.

Im Rahmen des Programms werden die teilnehmenden Clubs besucht und auf Basis eines umfangreichen Anforderungskatalogs bewertet. Das Sterne-Programm ist ein zentrales Element im DEB-Sportkonzept.

DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch: „Zunächst geht der Dank an Ernst Höfner und die Zertifizierer aus den Landesverbänden, die in diesem Jahr übergangsweise die Zertifizierung der DEL2-Standorte vorgenommen haben. Das Ergebnis ist positiv, denn an den meisten Standorten fand eine Verbesserung im Bereich der erreichten Punkte statt. Der Standort Kassel kann sich sogar über vier Sterne freuen. Insofern sind wir sehr zufrieden mit den Entwicklungen. Im Mai starten wir mit Markus Gleich als neuer Talent- und Standortentwickler in die neue Saison. So kann für die kommende Spielzeit auch wieder mit mehr direkter Unterstützung für unsere Stammvereine gerechnet werden. Ein großer Dank geht auch an die Stammvereine für ihre Arbeit und die Entwicklung im Nachwuchsbereich.“

DEB-Cheftrainer Vereins- und Talentbetreuung Ernst Höfner: „Das Sterne-Konzept wird durch die vielen Spieler und Spielerinnen, die begeisterten Eltern und die vielen Trainer die regelmäßig im Training und Spielbetrieb teilnehmen zum Leben erweckt. Ein Dank an die Profi-Vereine, die Gesellschafter und Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung dieser Erfolg des Sterne-Programms gar nicht möglich wäre.“

Förderverein Deutscher Eishockey-Nachwuchs (PENNY DEL) Uli Liebsch: „Seit die DEL 2016 mit dem 5-Sterne-Programm begonnen hat, können wir eine positive Entwicklung im Deutschen Nachwuchs-Eishockey beobachten. Auch in der abgelaufenen Saison wurde wieder hervorragende Arbeit geleistet. Ein Dank an alle, zum großen Teil ehrenamtliche Personen, die sich in den Nachwuchsvereinen engagieren.“

12748 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München